领导者的六大重要能力

在今天这个瞬息万变的年代，智慧型领导力几乎消失殆尽。许多领导者发现，自己很难快速对公司进行改造，以应对技术变化、人口变化和消费趋势。他们无法打造能够轻松跨越国界进行经营的真正的全球性公司。而且，他们发现很难确保员工坚守价值观与道德伦理。

世界上有那么多知识，可为何知识没有造就睿智的领导者呢?本文作者发现，仅仅运用显性知识和隐性知识是不够的，领导者还必须利用第三种知识，一种经常被遗忘的知识，即实践智慧。实践智慧是从经验中获得的知识，它使人们能够以价值观和道德为指南，做出审慎的判断，并根据实际情况采取行动。如果领导者能学会实践智慧，那么他就会做对公司和社会都有益的事。

用实践智慧去进行领导并非易事。要以这种方式进行领导，六大能力至关重要。

判断什么是善

智慧型领导者会用道德的眼光去识别什么是善，并在每一种情况下都据此采取行动。这样的领导者把自己的视野定得更为高远：自己的行动应当拥有一个道德目的。培养对“善”的判断力有四种方法：一是积累经验，特别是从直面逆境或失败中获取的经验;二是把人生经历中得出的原则写下并与他人分享;三是不懈地追求卓越;四是通过博览人文学科，培养判断力。

抓住事物的本质

在做出判断之前，睿智的领导者能迅速发觉局势背后的实质，预测未来的远景或结果，并决定应该采取什么行动。要培养抓住问题本质的能力，高管们应当做三种拓展思维的日常活动：不懈地追问某个问题或情境的根本是什么;学会既见树木又见森林;建构并测试假设。

创造共享环境

智慧型领导者会不断创造机会，让高管和员工互相学习。在日本，“吧”指的是培育关系、发生互动的环境。那些参与“吧”的人们，共享信息、建立短期关系，并试图创造新的意义。公司可以各种方式建立“吧”。“吧”可以自上而下建立，也可以自下而上建立。

把本质传达给员工

智慧型领导者必须能够以一种人人都理解的方式传达信息。情境的本质常常不容易说清楚，因此他们必须运用故事、隐喻和其他修辞语言。这会使得处于不同环境、拥有不同经历的个人能够直觉地把握事物。

施展政治才能

仅仅确定事物的本质或将其传达给员工是不够的。睿智的领导者必须将人们凝聚到一起，鞭策他们采取行动，即把每个人的知识结合起来，把大家拧成一股绳，一心一意地追求自己的目标。智慧型领导者会在日常的语言或非语言交流中了解他人的观点和情感，从而做出政治判断。他们谨慎地考虑时机——何时采取行动或讨论问题。智慧型领导者还努力去理解人性中的各种矛盾。

培养他人的实践智慧

实践智慧绝不应该视为公司CEO或高层管理团队的专有知识。实践智慧必须尽可能地在整个公司广泛传播，各级员工都应该得到如何应用实践智慧的培训。因此，培养分布式领导力是智慧型领导者的最大职责。在公司上下培育实践智慧，将使组织能够灵活地、创造性地应对任何情况。员工们经常可以通过观察榜样的行为而学到实践智慧。培养实践智慧的另一个方法是采用正式的学徒制度。

今天的知识创造型公司必须转变为明日的实践智慧型公司。这就要求公司拥有一种新型的领导者，一位具有上述六种能力的CEO。要创造新的未来，领导者们必须成为具有理想主义情怀的实用主义者，因此他们必须把对知识与实践智慧的双重追求化为一种生活方式。

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