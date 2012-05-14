【创业学院】百万富翁的建议——如何战胜恐惧?

每个人都会害怕，人会怕老虎这很自然，但我们为什么在商场上会经常恐惧、害怕?我曾有机会向百万富翁和专家们讨论他们的恐惧以及他们如何战胜恐惧。

害怕、恐惧是一种很糟糕的感受。确实，有很多种让人不好受的情绪、感受，但因为一些原因，害怕、恐惧让我们难以过上我们想要的生活。在我们开始之前 就阻挠我们。如果你想有所建树，就要战胜你的恐惧。下面这些行动计划可以帮你战胜在商场上所遭遇的恐惧。今天就至少选一条去实践一下吧，开始和你的恐惧作 战。

你并不需要做到无所畏惧

年初的时候我曾和Seth Godin(雅虎前副总裁、畅销书作家)讨论过这个问题，我问他：“你会因为害怕而找借口吗?你怎么看你的恐惧及如何战胜它?”

Seth Godin说:

是的，在高速运转的这个世界，任何人都可以在周二写出一本书，在周三出版。如果不是老找借口，我就 会成为自己的主人并且会有更多的作品问世。我问自己“哪些才是重要的?有必要害怕的?”在那些领域我就不再找借口，花更多的精力做我认为重要的事。而在其 他领域，我就会做些让步。谁都不是超人以及无所不能。即时你不是超人你也可以做到你想做的。

你不需要无所畏惧，你只要能克服恐惧并采取行动即可。百万富豪Frank McKinney称自己为房地产业不怕死的人，他建造了造价3000万美元的理想住所，他这么看待恐惧：

一想到要冒风险，人们的第一反应就是恐惧，所以我们害怕。这很正常。然后我们就继续我们的其他的工 作，把这恐惧抛诸脑后，其实潜意识里我们是对这冒险说NO了。要意识到这点，不要让这样的情况发生。要认识到在你的潜意识里有股力量在诱导你对不确定说 NO。我不会让恐惧停在那阻止我前进，这是我和其他人的主要区别，特别是在房地产这个领域。我每天都在担心害怕，我承认这一点——就像一个酒鬼承认他是酒 鬼一样。但我不会让它耽误我，阻止我，这就是最大的不同。

Frank也同样提到了要像锻炼肌肉一样锻炼你的“冒险”意识，这也是可以锻炼的、可以培养的。下面的几点就是一些“技术性”的技巧，可以让你越来越自如地应对恐惧。

认识恐惧

在你能战胜恐惧之前，首先要认识恐惧。人们经常容易忽略掉恐惧。当你在考虑你的公开演讲时你会不自觉地转到其他事情上吗?恐惧就像一块热烙铁，让我 们躲的远远的。如果你认识不到你的恐惧，就难以达到你的目标。这种情况下，不妨找个朋友帮忙。通过交谈或是有针对性的提问，让他们注意帮忙辨别出你是因何 害怕。找到你恐惧的根本原因，这是重要的第一步。

剖析你的恐惧

有个富豪说他的导师分享了一个故事：有个母亲的孩子被绑架了，劫匪要杀害她的孩子。这是真实的恐惧。但在商场上我们遭遇的恐惧大多不会成真。或者说 我们恐惧是因为我们要走出安乐窝，冒一点风险。但那不是真实的危险。真正的危险是生命和死亡。所以当你下次害怕时，把当时的境况和你将失去生命的境况比较 一下。商业上的风险不会威胁到你和你所爱的人的生命。破产不会威胁到生命。我曾采访过破产后又东山再起的富豪。

行动建议：下次当你害怕时，就在脑海中分析你的恐惧。想象一下对于这个世界来说，你的恐惧多么渺小。它虽然看起来很多，但实际远远没有你想象的大。

跟导师学习

我从很多百万富翁那得到的另一个好建议就是找一个导师。导师曾经处于你现在的状态，也曾面对和你同样的恐惧。有了他们的支持和专业建议，你就很容易克服那些困难。Armando Montelongo说：

我曾经失望、焦虑，我总是这样问自己：我真的可以做这些吗?这真会发生吗?这是天上掉馅饼的事吗?但我向我的导师征求意见后，我按照他建议的去做，很快就战胜了恐惧，有了信心。对于他们的建议，我确实质疑过，但我听从了他们的意见。

Armando相信他的导师，很快战胜了恐惧。

行动建议：依靠导师

如果你已经有一个导师，要对他坦承你的恐惧。他们很可能已经听过类似的。最初这可能令你看起来有点弱，但这是件好事。如果你还没有导师，赶紧找一个。你不用向他们付费。我找的很多导师即使是百万富翁都是免费的。

行动起来

恐惧本身不是问题的关键所在，面对恐惧止步不前才是。所以要把关注点放在你要采取的行动上，而不是在恐惧上。从长远来看，你不采取行动所遭受的损失远大于你获得那点“安全”。Ren Carlton 说：

恐惧的代价很大，这种恐惧的情绪很危险，不过你不搞定它，它就会毁灭你。在商场上不采取行动是最糟糕的选择。你要跳出来，搞定你心中的恐惧。

下面是现在就可以执行的战胜恐惧的两条行动建议：

提前布置、行动

比如说，公开演讲对你的生意很重要，但你又很怵这件事。你就可以留一段比较宽松的时间去执行，比如一个月或三个月后，这样你的压力就比较小，不会焦 头烂额。然后把定下来的时间点告诉几个人。这样你就必须要执行了。所以不管怎样你都会去做，即使是在担惊受怕地做。我使用过这个方法，确实很受用。

逐步瓦解恐惧

想象一下你在听你的朋友讲他的恐惧。你会对他讲什么?我喜欢在纸上演示这样的推测，这样我就能逐步地将恐惧瓦解。可以问这样的问题：“最坏的结果是 什么?”，“如果这样的情况发生了，你的应对计划是什么?”……然后按照你的演绎，从第一步开始行动。(本文编译自Under30ceo.com，原文Millionaire Advice – How to Get Past Your Fear in Business )