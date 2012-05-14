创新工场的超级人脉与独家小灶

在李开复的价值观中，创业者本人比项目更重要——因为他认为，事情是由人来做的，成败之间人的因素占了大头。即便只有三个人，都很靠谱，技术也过硬，哪怕只在最初阶段，创新工场也会投资。

李开复1998年加盟微软公司，2005年加入Google(谷歌)公司，并担任Google(谷歌)全球副总裁兼中国区总裁一职。2009年9月宣布离职并创办创新工场任董事长兼首席执行官。

从自己的idea产生项目到逐渐引入外部项目，从“孵化+投资”到向投资倾斜，成立三年来，李开复的创新工场一直都在根据市场变化作出调整。

满屋的电脑，太容易贬值；新鲜的点子，也许只是昙花一现；资金，则是这个世界上最难找却又最廉价的资源……一位知名风投曾不屑一顾地说，老子比李开复更有钱。

李开复用了两年多让创新工场快速积累了47个项目，工友数字从他自己和王肇辉两人增长到2000人，办公室搬了两回，从清华科技园到第三极书局，再到鼎好大厦，面积从500平方米到1740平方米，再到现在的7000平方米，扩大了四倍。

创新工场诞生两年来，不少孵化器开始学着增加投资功能，而不少VC也开始引入孵化功能，类似的“孵化+投资”模式越来越得到行业的认可，各地也开始出现类似的早期投资机构。

人脉！

李开复正在经营的是一家典型的轻公司，最宝贵的资产是那些创业者的人脉和投资人的信心——这是一种很难被复制的高端人才架构。

事实上，就在创新工场用两年时间打造出一条创业公司“流水线”时，也织就了一张无可替代的人脉网：无论上游的明星投资人网络，还是平行的高端产业链 人脉，以及投资的一批精英创业者，还有一系列高端培训师，甚至工场平台上的高管们，都是行业里不可多得的一批资深人才。创新工场最核心的资产，其实就是那 些闻名而来、希望自己能够成为下一个马化腾、李彦宏的二次创业者——创新工场更喜欢那些有行业经验的牛人。

例如豌豆荚的CEO周利民曾是百度首席架构师；Doodle的CEO王晔曾是谷歌总裁助理；友盟创始人蒋凡也来自谷歌中国；心游CEO湛振阳曾是金 山游戏COO;应用汇CEO罗川则先后服务于MSN 中国和Myspace中国，并任后者CEO;点心CEO张磊曾是百度移动技术负责人；

拨号精灵的创始人简晶曾是联众游戏的联合创始人；点点网CEO许朝军曾任人人网副总裁；安全宝CEO马杰曾担任瑞星杀毒的CTO……与此同时，两年来李开复更注重的是投资团队的扩充。

创新工场投资团队中的合伙人汪华毕业于斯坦福，曾是Google中国战略发展总监；创新工场首席运营官也是曾经Google 中国的COO陶宁，毕业于耶鲁大学；首席架构师则是12岁开始编程、阿里巴巴旗下支付宝前架构师蔡学镛；

人力资源副总裁许红梅曾多年供职于IBM和北电网络这样的知名公司；法务总监则是曾任著名律所大成合伙人的林莺……就连创新工场的投资人俄罗斯DST公司CEO Yuri Milner(尤里·米尔纳)也不得不承认，创新工场基金是中国“最顶尖的早期投资基金”。

豪华的投资人名单里，你不仅可以看到硅谷教父Ron Conway，也可以看到柳传志、俞敏洪、郭台铭的影子，而硅谷银行SVB、IDG、红杉资本、贝塔斯曼、摩托罗拉等著名机构也都牵手创新工场。

甚至工场系列开展的内部培训里，培训讲师名单不乏雅虎创始人杨致远、Youtube创始人陈士骏、InstagramCEO凯文·斯特罗姆等诸多硅 谷传奇人物，也有土豆创始人王微、拉卡拉创始人孙陶然等一系列本土创业精英代表。这些“独家小灶”给工场的创业们带来太多先行者的经验教训，也避免了很多 弯路。