【创业学院】创业者融资五大忌语

创业者在找到投资之前，准备工作绝对是重中之重。笔者发现有很多创业者在融资时根本不得要领，下面是创业者在与投资人洽谈时常犯的通病。只有避免使用这类语句或者避免犯同类错误，才会增加获得投资的机会。

忌语一：“这笔投资绝对不会失败”

所有投资人都非常清楚早期投资的风险，而且也都知道任何公司都不可能保证其业务会100%的成功，投资人获得的股份也是没有保障的。即便创业者通过可转换负债或贷款进行融资，也会存在一定的违约风险。虽然我相信创业者的乐观精神会支撑企业走过最凶险的创业阶段，但是投资人需要知道是创业者不盲目，并对可能出现的后果有充分的准备。

忌语二：“投资收益率将高达40%”

这是创业者在融资时频繁谈及的话题。创业者对企业财务进行预测，并且理解投资人对回报的预期，对于这点我完全赞同。然而如果说出这句话，也等于告诉投资人一个对你不利的信息，那就是创业者在融资方面是个新手或者不专业。因为你的具体承诺，可能会使你不得不承担相应的法律责任，结果非常不利。

忌语三：“你如果提供X投资额，我会给你X股份”

多数融资谈判都是企业机密，尤其公司在进行首轮融资时。在谈到重要融资细节之前，创业者和投资人之间的融资协商都可以公开进行。谈判之前，创业者最好已经有了明确的目标，但是未进入闭门协商阶段之前不要随便就讲出来。投资人当然也会做自己的打算，如果创业者在众多的投资人面前提出自己的想法，那么很可能会让投资人不再对这笔投资感兴趣。

忌语四：“我的很多创意都被窃取了，所以你需要签署一份保密协议”

我完全了解当前企业界存在一些不好的现象，剽窃他人创意的事件屡见不鲜。而且通常情况下会“窃”者生存，所以会出现创意被盗的现象。但遗憾的是创意并非物质财富，而且几乎任何律师都能推翻保密协议，其结果就是保密协议根本无法保护你的创意。唯一可行的方式就是相信你自己的判断力，与投资人建立互信关系。而从投资人的角度来讲，每周他们要与各类创业者进行无数次的会谈，其中所涉及的任何一个创意和商业计划书都可能侵犯竞争者所划定的保密界限。如果投资人真的签订保密协议，将会面临诸多的法律纠纷。

忌语五：“大家好，我叫---。这是我准备的50页的商业计划和PPT文件”

虽然多数投资人经常收到各种商业计划和PPT文件，然而他们所作的多数投资决定都是基于对创业者个人的了解，或与创业者之间所保持的长期关系。在融资过程中，商业计划书是尽职调查阶段的必备文件，这样做的主要目的是让投资者知道创业者是有备而来的。商业计划是用来做企业推介的，正式的商业计划可以稍后介绍。大多数投资人都希望首先对创业者个人有所了解，然后才会听听商业计划。事实上，很多投资人都会愿意帮助创业者制定或完善商业计划，而且会提供不同的销售渠道和营销策略方面的建议。

融资最后应关注的问题

即使遵守了上面所有建议，依然不能保证创业者可以融资成功。但是有件事可以帮助提高融资的成功率，那就是与投资人建立良好的关系。也就是说与投资人建立互信关系，向投资人征求指导意见，积极倾听投资人的建议等等。与投资人建立稳固的关系通常需要一个比较漫长的过程，而且这种关系的建立应该在融资前就已经开始的。我对此所能提供的最好建议就是尽早开始与投资人建立联系，而实际上创业之前才是最佳时机。

此外，创业者要多考虑投资人的心态，需要站在投资人的立场上考虑问题。多数投资人没有LP(有限合伙人)或机构的资金支持，而大多天使投资人需要自己掏腰包进行投资，所以对待投资人千万不能像在网上申请信用卡一样。