【创业学院】Facebook成功的13个秘密：行动比想法更重要

北京时间5月18日消息，美国科技博客Business Insider主编、知名互联网分析师亨利·布洛吉特(Henry Blodget)周四撰文称，当Facebook成立之时，其他的许多社交网络也在追逐同一个机会，其结果是Facebook胜出，而其他网站落败。他在文中列出了13个理由来支持Facebook的成功，并指出这些原则适用于所有公司。

以下是这篇文章的全文：

在8年以前，Facebook还只是马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在哈佛大学宿舍中的一个代码项目。而时至今日，Facebook已经成为一家营收达40亿美元的全球企业，用户人数在全球人口总数中所占比例高达八分之一，估值超过1000亿美元。

当Facebook成立之时，其他的许多社交网络也在追逐同一个机会。但最终的结果是，Facebook赢了，而其他网站输了。

以下是Facebook胜出的一些原因，这些原因适用于几乎每家公司。

1. 迅速采取行动

马克·扎克伯格在哈佛大学宿舍中利用闲暇时间建立了Facebook的最初版本。

那时，他并未制定商业计划，并未无休止地让朋友和顾问为其提供想法，也并未对市场进行研究、申请专利或商标、召集小组讨论、或是企业家会做的其他任何事情。

他只是迅速制造了一种很酷的产品，然后发布。

Facebook就这样诞生了。

2. 记住一点：想法比比皆是，重要的是执行

从Facebook发布的那一刻起，有关制作这个网站到底是谁的想法的争论就已开始。

哈佛大学的两名高年级学生Winklevosse兄弟称，这是他们的想法，却被扎克伯格“偷走”了。这引发了一场司法战争，持续了将近10年时间。

与此同时，在哈佛大学以外，其他数十名企业家也都有过类似的想法，而且许多人都曾推出这种想法，但时至今日，剩下来的只有一个Facebook。

原因何在?因为想法比比皆是，重要的是让其成为现实。

正如虚构的马克·扎克伯格在电影《社交网络》中向虚构的Winklevoss兄弟所说的那样：“如果是你们创造了Facebook(这个想法)，那么本来应该是你们创造了Facebook(这个网站)。”

当你有一个好的想法时，不要把时间浪费在沾沾自喜上，而应让其成为现实。

3. 简单就是美

许多公司都过度着迷于它们希望在产品中构筑的所有令人惊讶的特性，以至于其产品过于复杂，没人知道如何使用。又或者，它们花费了过长的时间来开发产品，以至于当产品推出时已被超越。

第一个版本的“thefacebook”非常简单，它只做好了一件事情。然后，随着时间的推移，扎克伯格和Facebook团队对其进行了不断的改进。在每一次的改进中，他们都确保这项服务仍易于使用。

4. 想明白未来会有哪些不利因素会“杀死”你的公司，然后确保其不会发生

虽然大多数人都早已遗忘，但Facebook确实远非第一个社交网络。

在Faceobook于2004年成立以前，曾有其他多个大学网络存在过，其中包括哥伦比亚大学和斯坦福大学中的社交网络。

而在大学以外的世界中，Friendster和MySpace也在全球范围内掀起了社交风暴。但是，随后Friendster“自杀”了。

Friendster是如何“自杀”的呢?在拥有后端基础设施来为其提供支持以前，这个网站一直都没有限制使用量，其需求变得过于庞大，以至于其服务的速度大幅减缓。到公司终于修复了后端问题时，大多数的美国用户都已转向其他网络。

而当扎克伯格及其他Facebook联合创始人推出这个网站时，他们对新注册量进行了仔细的控制，每次只增加一个学校，直到确信基础设施能应付得来为止。因此，Facebook一直都在“运行”中。换而言之，扎克伯格正确地发现了一件足以“杀死”Facebook的事情，而且确保这个网站没有成为其牺牲品。

5. 把主要精力放在产品上，而不是“业务”或“股东价值”

众所周知，扎克伯格早期对Facebook的业务不感兴趣，而是把所有精力都集中放在Facebook的产品上。

这种对产品的痴迷达到了很高的程度，以至于扎克伯格不断地拒绝广告客户，因为他不希望Facebook的服务被广告“玷污”。广告不够酷，而扎克伯格希望Facebook一直都很酷。

在Facebook的成长过程中，扎克伯格一直都保持着对产品的焦点关注。他聘用了一些高管——如首席运营官雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)和首席财务官大卫·爱博斯曼(David Ebersman)——来运营这家公司的业务和财务活动。

当Facebook准备上市时，扎克伯格致信股东称，这家公司计划首先集中致力于其“社会任务”，而把自身业务放在第二位。毫无疑问，这在华尔街可说是一种“异端”。在华尔街眼中，公司应把全部精力都放在为股东创造价值上;换而言之，也就是全心致力于让股价上扬。

但是，正如亚马逊及其他公司所证明的那样，想要在长期内为股东创造数量庞大的价值，那么最好的方法之一就是把重心放在产品和客户身上。如果能做到这一点，那么业务也将随之而来。这样也就不会象许多公司那样犯下措施，也就是以牺牲产品为代价来把重心放在业务上。没有什么事情能比强调“业务”而忽视产品更能让你面临毁灭或沦为平庸的风险。

6. 让自己善于聘用员工，同时也善于解聘员工

一家公司的实力与其技术或当前产品无关，而是与人才有关，因为技术和产品会迅速发生变化。

即使是苹果已故联合创始人史蒂夫·乔布斯(Steve Jobs)也很痛快的承认，没人能独自撑起一家公司。因此，如果你想要建立一家伟大的公司，那么就必须建立一个伟大的团队;而要建立一个伟大的团队，那就意味着两件事情：善于聘用和善于解聘。

善于聘用是很容易理解的事情：你必须为每个岗位都找到最好的人选，然后说服他们加入公司。与此同时，善于解聘也是很关键的，理由有二：首先，无论你多么仔细都好，都会在聘用员工时犯下错误，这时你需要做的就是尽快修复错误;第二，如果你的公司正在迅速成长，那么最终其成长速度都会超过某些早期高管——这时你就需要找到替代人选。简而言之，如果不能做到善于解聘，那么你的公司就会沦为平庸。

在Facebook的早期阶段，这家公司曾在聘用员工方面犯下许多错误，但随后迅速解决了这些问题。Facebook还很善于在公司迅速成长时替换已不合时宜的高管。

7.保持控制权

每家公司都有三种主要的支持者，那就是客户、员工和股东，而最好的公司能平衡这三者的利益。与此同时，较弱的公司则仅强调其中一种支持者的利益，同时牺牲其他两种的利益。举例来说，公司会压低员工薪酬来应付开支，或是试图节省制造成本和生产蹩脚的产品，或是向管理者支付过高的薪酬，而实际上他们的工作表现十分平庸。

有些公司陷入这种“陷阱”的原因之一是，它们说到底是由短期股东掌控的;与公司客户和员工相比，这些股东所需要的利益大为不同。

如果Facebook一直都是由其风险投资者掌控的，那么很可能这家公司早已被作价出售。而作为上市公司来说，如果Facebook对公共股东的短期需求负责，那么可能会被诱惑着削减研发支出，或是走上其他捷径来改善季度业绩。

但在实际上，Facebook一直是由扎克伯格掌控的，而扎克伯格一直都集中致力于构建其长期愿景，而不是致力于实现短期的财务回报。

因此，确保你的公司不会走上歧路的方法之一就是保持对公司的控制权。如果不是像扎克伯格那样拥有彻底的投票控制权，那么也可以拥有支持你愿景的主要股东。