【创业学院】小心这些创业点子：8个最糟糕创业开局

【引文】你是不是也想着创业?在提到创业的时候，你的第一反应是不是就是?

“每个女生都有一个小店梦”，嗯，咖啡店、鲜花店，悲剧的是有一些女生的这个“小店梦”真的付诸实现了。

你可能还是一个看到了好多个成功故事的人。你脑子里可能还想着，“连XXX都成功了”?.悲剧的是，你真的就辞职了。

别做梦了!你连叫个“亲”都觉得肉麻好笑，你想过怎么对付那些有着各种古怪要求，花十块钱都觉得自己是上帝的人做你的顾客吗?

创业是大事，你相信你为这些准备好了吗?

创业别老看“励志篇”，还是冷静下来—从我们头脑当中最愚蠢的那些创业想法开始吧。

别做这些创业梦

8个最糟糕的创业开始

Case1：不要相信你的那个梦想：趁早不要去想文艺青年的那些个梦了

石头和光头本就是一对周游四方的背包客夫妇，2011年他们来到浙江西塘，爱上了这个小镇，动起了在这里开设青年旅社的念头。夫妇俩预算在20万元以下，最后他们看中了一栋较僻静的小楼，一年租金3万多元。为了省钱，夫妇俩既是老板也是店员，周末忙起来的时候，石头担任客服，光头就是大厨。对文青的最大打击莫过于，本以为开家青年旅社很风花雪月，实际上事无巨细才是它的常态—这本来就是门生意。

—什么是创业前没想到的问题?

西塘景区周末客房长期爆满，但平时的客房空置率比较高。客流不稳定，闲忙季区别明显。

—为什么你要远离它?

典型的“只见贼吃肉不见贼挨打”。你被一个风花雪月的场景感动了那么一下下，然后就成了挥之不去的生意梦想。为这个梦想，你看到了：20万元左右的投资之后，要投入所有的时间去经营，每个月盈利几千元，和普通工薪阶层月薪差不多。而且，闲下来的时候令人抓狂。想做闲云野鹤?老板不能离店。

Case2：不要相信原来的客户：想利用原公司资源分一杯羹?没那么容易

2008年，国际电视上海分公司进行部门调整，原本在公司负责广告业务的谢懿筠打算另起炉灶开始创业。30万元的启动资金，4个员工和1个老板，原来的客户成就了公司的第一单生意。可每个月4万多元的开销只有几千元的营业额进账，公司开业的前半年谢懿筠都过着借钱发工资的状态。

谢懿筠花了8个月的时间赢得了老顾客的新认同，业务量和合作范围也逐步深入，从刚开始的平面广告合作逐渐拓展到媒体和活动推广。昔日公司的背景让她在创业起步阶段获得了接触大客户的机会，而能不能把握住机会就全仰仗于投入的心力和能力，搞不好老客户也会翻脸不认人。

—什么是创业前没想到的问题?

之前或许以为有了以前的客户关系就能在创业中开个好头，但客户也会有试探和摸索阶段。刚起步的时候公司能力不够不能消化太多的项目，适合慢慢承接任务，维护好客户关系，之后再谈做大做多。

—克服什么才能盈亏平衡?

创业起步的阶段很有可能在一段时间内“赔本赚吆喝”，像借钱发工资的事情也不是没有，不能因为初创的情况就随便放弃，要有扛过困难时期的信心。