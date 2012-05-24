锐科技：意念操控、3D打印人体骨骼、塑料光伏电池

意念操控
技术
利用最新的脑波技术，利用意念操控物体正在变成现实。
人类的各项生理活动都会放出弱电，如果用仪器测量大脑的电位活动，就会显现出波浪一样的图形，这就是“脑波”。脑波活动具有一定的规律，和大脑的意识存在某种程度的对应关系；人在愉悦、焦虑、昏睡等不同状态下，脑电波频率会有显著不同。
正因为脑波具有随情绪变化而波动的特性，因此通过对脑电波信息的监视，解读后转化为相应的动作，这就使“意念”操控物体成为可能。电影《阿凡达》中展现的“脑机接口技术”即是一例。
前景
目前脑波技术大多应用于医疗领域，设备笨重而复杂。硅谷创业公司Neurosky已经将设备缩为一个头戴式耳机，仅需一个金属触点，为大规模民用化铺平了道路。全球最大玩具厂商美泰公司的玩具MindFlex即基于该技术，玩家可以用“意志”控制小球悬浮并穿越各种障碍，被《时代》杂志评为“人类历史上最伟大的100款玩具之一”。
脑波技术最多能提取八种不同的人类情绪，无法读取思维内容，用户无须为隐私担忧。这是一门潜力巨大的生意，随着多款产品陆续上市，整个行业正在静待一个革命性的应用引爆需求。
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