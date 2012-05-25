【创业学院】一家美发店的成功秘诀

小品牌如何打造被客户信任的感觉?

文∕Christopher Hann

迈克尔·波特曼(Michael Portman)曾在自己的发廊里听到顾客与理发师分享从未透露给任何人的事情。用他的话说，这个行业就是建立在信任感之上。毕竟没有多少生意会需要服务者在你的脑袋和脖子附近挥舞一把锋利的剪刀。

大约6年前，波特曼和童年好友杰森·拉帕波特(Jayson Rapaport)在德州奥斯汀市一起开了第一家“飞鸟美发店”(Birds Barbershop)，现在他们已经拥有五家分店。每当有顾客在面试前专程来他店里理发，波特曼都会特别开心，他说：“那是一种被人信任的感觉。”

波特曼和很多创业者一样，都发现靠培养信任感来塑造品牌需要颇为漫长的投入。在品牌营销方面，没有任何简单的公式能保证打动客户的内心，但大家都知道单靠一句响亮的口号或几句顺口的宣传词是不够的。至少要有很好的工作表现，有富有成效的营销策略(经常是在网络)，和良好的公众口碑。而专家表示，想要通过品牌活动来培养信任感，还需要通过某些只可意会的要素让消费者对交易过程感到愉悦。

亚特兰大市品牌顾问托德·卡普莱维兹(Todd Copilevitz)认为，“当代品牌营销不仅要衡量企业的亲和力，更主要是增加消费者对你的信任程度。”

佛罗里达州坦帕市的咨询师、《品牌转机》一书作者卡伦·波斯特(Karen Post)认为要通过品牌营销建立信任，企业家必须塑造一个与众不同的形象。波特曼和拉帕波特的方法是提供低于市场价的常规理发服务——男性19美元，女性39美元——而且每日营业一周无休。(波特曼奇怪地说：“美国所有理发店周一都不营业，为什么要这样?”)因为奥斯汀从过去就是个有着浓厚音乐氛围的城市，他们在店里装了老式的唱机，还将音量调的很大。因为奥斯汀的人非常喜欢骑自行车，所有骑车来飞鸟理发店的男客人都可以免费洗。(来理发的女客人也可以得到免费香波)。飞鸟还有一个保持本土化的信条，通过大量合作关系来支持当地的活动和经济发展。

他们的目标很简单：只是希望能让理发的过程更加有趣。因此他们想出了送啤酒的主意。每天下午，只要在飞鸟理发的人都会得到一罐免费的Shiner啤酒。飞鸟送出的啤酒并没有成本，只需要给Shiner做大量宣传就可以，包括每家理发店的窗户上都挂上了Shiner的霓虹广告牌。Shiner是孤星州(德克萨斯州的别称)最古老的独立酒厂，在德州居民的心目中占据特殊位置。对波特曼来说，这个合作为飞鸟的品牌形象建设带来了难以估量的价值。

成功接踵而至。据波特曼透露，去年飞鸟美发店的收入接近300万美元。

飞鸟还通过社交媒体来进行品牌建设。卡普莱维兹认为，网络世界给了消费者一个强大而及时的平台来表达自己的想法，这就迫使企业重新捡起传统的客户服务理念，“也就是将人当人来对待，通过社交媒体以一种开放、诚恳的方式与消费者讨论，而这个讨论平台同时有可能可以吸引数以百万人的关注。”

波特曼补充说，有效地利用社交媒体还意味着要知道什么时候该低调。“我们是讨论的一部分，就像跟朋友坐在一起聊天，真有东西需要讲的时候才开口。”译∕金笙