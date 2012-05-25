【创业学院】卓越企业家的九项特质

最好的企业家和其他的企业家有什么不同？（提示：不同之处与钱无关。）

好的企业家赚钱。伟大的企业家赚大钱。但是卓越的企业家不仅仅是赚钱。他们是一小部分人，他们拥有的品质不会出现在企业的资产负债表上，但是这些品质却会对他们的员工、整个行业和社会产生重大影响。下面是卓越的企业家具备的九个特质：

1.他们从别人的成功中找到快乐

伟大的商业团队之所以能够成功，是因为他们中最有才华的成员愿意作出牺牲让别人快乐。伟大的团队都是由愿意互相帮助的成员组成，他们理解自己的角色，把个人的目标放在一旁，并且将团队的成功置于其他一切之上。

来自于你自己。

每个了不起的企业家在面对“你是否会从别人的成功中找到快乐？”这个问题的时候，都会回答“是的！”

2.他们不遗余力地寻找新的体验

追求新奇——很容易感到厌倦，让自己投入到新的追求或者活动之中——通常和**、吸毒注意缺陷障碍，甚至从毫无问题的飞机上不带降落伞就跳下有关。

但是，Robert Cloninger博士认为，“追求新奇是一项能够帮助你保持健康快乐，并且促使你的人格随着年龄增长而成长的特质……如果你既有冒险精神、好奇心又能够坚持的话，而且也明白这并不全是关于你自己，那么你就能够造福整个社会。”

如Cloninger所说，“为了成功，你希望能够控制你的冲动，如果你尝试某种新东西的话，就还要能够想象出未来可能会怎样。”

听起来非常像是我认识的每一位成功的企业家。

所以走上前去——拥抱你内心追求新奇的力量吧。你会变得更健康，你会拥有更多的朋友，你通常也会对自己的生活更加满意。

3.他们不会思考工作/生活的平衡；他们只会考虑生活

工作与生活之间象征性的边界几乎不可能保持。为什么？你在干自己的事业。你的公司就是你的生活，就如同你的生活就是你的公司一样——这对于家庭、朋友和兴趣来说也是如此——所以在这里没有什么分隔，因为你之所以成为你就是因为这一切。

卓越的企业家会找到办法把家庭纳入到工作中而不是想办法把工作排除在生活之外。他们的方法包括在他们日常工作生活中的兴趣、爱好、热情和个人价值。

如果你做不到这一点，你就不是在生活——你就只是在工作。

4.他们拥有超强的同理心

除非你创造了某些全新的东西——这是非常难以做到的——你的业务的基础就是满足现有的需求或者解决现有的问题。

如果你没有设身处地思考的能力，就不可能理解客户的需求或者问题。这种能力是成功企业家的一个标志。

但是卓越的企业家则会更进一步，他们通常还会设身处地地站在他们员工的立场上考虑问题。

成功并不是一条上扬的曲线。成功是一个循环。无论你的业务取得了多高的成就——你的自我到了何等境地，成功依然来自于你的员工。

5.他们要向自己证明某些事

很多人都有一种强烈的渴望希望证明别人是错的。这是一个很强的动力。

卓越的企业家的驱动更为深入、而且更加个人化。真正的驱动力、使命感和奉献精神来自于向最重要的人证明某些事情的渴望。

这个最重要的人就是你自己。

6.他们完全不理会每周四十个小时工作上限的说法

研究显示每周工作超过40个小时会降低生产力。

随便吧。

成功的企业家当然工作得很聪明，但是他们也会在工作上胜过自己的竞争对手。（我认识的每一个听说过这种说法的成功企业主也许都会这样想，“哦，太酷了。希望我的竞争对手相信这种废话。”）

作家Richard North Patterson讲过一个关于罗伯特.肯尼迪（Robert Kennedy）的了不起的故事。肯尼迪想起诉卡车司机协会会长Jimmy Hoffa（有些人相信他现在和猫王以及Jim Morrison一起被冷冻在阿根廷）。一天夜里，肯尼迪为了Hoffa的案子工作到凌晨两点。在回家的路上，他路过了卡车司机大厦，看见Hoffa办公室的灯依然亮着，然后肯尼迪就回了自己的办公室继续工作。

总是会有人比你更聪明，比你更有天赋。卓越的企业家想要的更多。他们是冷酷无情的——特别是对他们自己。

卓越的企业家只是会更勤奋地工作。这就是他们成功的真正秘诀。

7.他们将金钱当成是一种责任，而不是奖赏

很多企业家的事迹让人引以为戒，包括购买17辆车、收藏昂贵的古董、进口圣诞树，以及一年花4万美元聘请私人按摩师。

等等——这也许就是前Adelphia公司创始人John Rigas的行事风格。

卓越的企业家并不认为金钱只是对个人的奖励；他们认为金钱是一种增长业务、奖励并发展员工、回报社会的方式……简而言之，不仅仅是让他们自己过得更好，而且也会改善其他人的生活。

最重要的是，他们这样做并没有四处炫耀，因为真正的回报总是在于行动，而不是认可。

8.他们不认为自己了不起

在当今这个社交媒体的世界里，每个人都是自己的公共关系代理。每个人都很容易沉浸在自吹自擂和自己洞察力和成就的光辉里，这简直容易得令人难以置信。

卓越的企业家并不这样。他们接受自己的成功是建立在雄心、坚持和执行之上……但是他们也意识到关键导师、伟大的员工和好运气也都发挥了重要的作用。

卓越的企业家总是很谦逊，不停地问问题，寻求建议，承认并表扬他人……并且因此得到丰厚的回报。

9.他们知道成功是短暂的，但是尊严和尊重却永远存在

为员工提供更高的薪水、更好的福利、更大的机会当然是非常重要的。但是没有任何一种程度的薪水和福利能够抵消自尊受到的伤害。

卓越的企业家为员工、客户和厂商——他们所遇到的每一个人——提供的最重要的东西就是尊严。

你也应该这样做，因为当你这样做了以后，一切都会随之而来。