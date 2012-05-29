【创业学院】为什么民营企业家搞不定职业经理人

我刚给企业家和董事长上了教练课，在我的课堂中，他们列出对他们每个人来说，最富有挑战的问题，每个董事长列出的都不一样，但最核心、最普遍的一个管理问题，就是搞不定职业经理人。

张老板最重要的一个工作就是寻觅职业经理人

张老板说自己很失败。在7、8年前，他知道自己有些短板，自己的队伍也有很多短板，他想聘用职业经理人，帮自己的事业快速发展。他暮色了一个管理者，从简历，从各个方面都不错，4个月的时间过去了，这个人就过来了。有一天，他找张老板谈话，把一份辞呈放到了桌上，张老板很惊讶，他说：“我没法在这供职，这里面的关系实在太复杂，我搞不定这些事情，我心里也不是很舒服。另外，我认为会耽误你的事业。”这件事情，当时对他振动很大。这就是一个失败的经历。

张老板认为离职的那些理由不成立，觉得那个人有问题，自己什么都做到了，副总的位置不是轻易就给的，凌驾于亲属、老干将之上，虽然让他负责公司的事很多，但他要的薪酬待遇基本上符合他的要求。

他还是觉得职业经理人很重要，帮助公司事业发展，他招聘了很多职业经理人，但是基本都走了，目前已经更换了7、8个人，现任职的一个都没有。目前每天让人力资源招人，他现在很大的一个工作，就是寻觅管理人才。

能力很强的职业经理人可以帮他打理公司，在刚来的几个月内，可以拿下普通人拿不到的项目，把业绩完成，带着经理人出去做事情，还有一种光环存在。另外，客户越来越挑剔，对这个投资还是很值得的。不一定能够完成所期望的目标，但是还是很有干劲的。

和张老板一起创业的同事和员工们，有亲戚，也有老乡，他们都很能干，也很忠诚，但是能力不够强，虽然他们对于招来的经理人有意见，但是他们还是不会搅局的。公司发展越来越大，他意识到必须要有职业经理人进来，但这些人不知道为什么，刚来的时候都比较有干劲，之后就缺乏了干劲。这个也是我很头疼的问题。

在我与民营企业家的接触过程中，这个例子是很普遍的。张老板的案例是比较典型的例子，确实存在一种普遍管理现象，尽管不能说每一个企业家都这样，但在中国，很多企业家面对这种挑战，我能看到积极的一面是，张老板对这个头疼的问题，能够把它看作是一种挑战，看的这么重要，这是非常难能可贵的。

如果一个组织没有一个好的职业经理人或者团队，这个组织不可能持续发展。老板可能能力非常强，在中国，很多老板的能力很强，我非常的钦佩，行动力也很强，仅靠个人力量，过去的发展还是可以的，但现在不是在打个人战争，而是团队组织，否则不可能取得持续的成功，持续的发展。

职业经理人的需求层次

这里面问题在哪里?我认为问题的焦点在于，错位。

职业经理人，他的期望是什么，他要的是什么，但很多中国民营企业家未必理解的透。

从我对这些职业经理人的理解，实际上，我认为这里面有4项内容，职业经理人是非常需要的。

从马斯洛需求模型入手，从基本的钱、物质需要，然后是较高层的需要，最后是精神的需要。按照这样由低级到高级的排列，我将职业经理人的需要分为4点：

第一， 职业经理人最基本、最重要的一个需要——权利。

职业经理人具有职业的管理习惯，他们来自外企，长期受职业规范的熏陶和打造，有些优秀的外企更加注重经理人的打造，他们的职业本能会认为老板能够放权，并且老板希望给他权利，让他有充足的权利主导和推进工作。相反，如果没有权利的话，他们不能发挥各自的特长，不能真正发挥他的能力，这是普遍经理人的基本需要。

第二， 精神上的需要——欣赏。

职业经理人与生俱来的能力，来自外企的文化。这种文化是积极和正向的，尤其美国公司的文化，大家都是互相欣赏的一种态度，无论是上下级之间，还是同事与同事之间，欣赏是一种心态，职业经理人之间互相欣赏。严格来说，外企的关系之中，很少出现负向的情绪，像老板情绪化或者部门之间过于情绪化，当然，情绪失控也是存在的，但是总体上，跟民营公司完全不同，外企公司是欣赏性文化。在这种环境下，每个人，像小孩一样，对任何人都有互相欣赏的需要，越欣赏别人，自己越有信心、越开心，有种幸福感。

第三， 精神上的需要——支持。

职业经理人需要来自于企业老板的支持，来自团队的支持，跨部门的支持。与民营企业文化不同，受外企文化熏陶，很多职业经理人存在一种普遍共识，每个人分工不同，独自监管一滩，把每个人的工作合并起来，就是一个完整的价值链。在外企的环境下，大家经常受团队的熏陶，训练，实战，大家知道相互支持是非常重要的，在支持和配合下，每个人会发挥的很好，经理人期待别人支持他，也期待自己去支持别人。

第四， 最终的需要——钱和物质。

我认为最后一点当然也是重要的，对谁都重要，这就是钱。对民营企业家来说，职业经理人比较贵，但他们创造价值也高，他们有高收入的习惯。另外，我们需要认识，钱带来的不是多与少，而是一种尊敬，一种认可，职业经理人未必会计较钱多与少，他实际上很在乎，他的价值是不是得到认可。

职业经理人的需要排序是这样的，第一是权利，第二是欣赏，第三是支持，第四是钱。不管是外在的需要，还是内在的需要，都是一种尊重和认可。