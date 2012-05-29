【创业学院】创业致富的十个窍门

从当今社会经济发展特点来看，人们的工作基本上可以如下三种类型：国家公务员、企业雇工人员、自己做老板。他们各有千秋；但是恐怕很多人都想自己做老板！但是谁都知道，老板有老板的难处，并非人人都能做老板，真正做一个赚钱的老板、做一个事业有成的老板是需要勤奋和智慧的。

1、将创业资金数额减到最低。

别举债，别投下家庭储蓄，成功机会只有20~30％的新事业，不值得你这样冒险。你计划的事业要由现有的构想和你个人才华及专长做起，而且只需要少许现金。

2、学习销售自己。

身为小企业经营者，人们买的是你，不是你的产品。只要你知道如何销售自己，初期投资并不需要准备大笔资金。开业三十天内，你就可以找到客户，现金60天内就会进来，帮助推动业务成长。

3、对客户要大方。

新事业不宜对顾客收费过高。以我的作法，甚至提供免费服务给顾客，让他们知道我能做什么。就算后来没有签约，他们也会介绍其他付费客户给我。有时，你得用小鱼钓大鱼。

4、开始时最好能由家中直接提供产品或服务。

我曾在卧房一角，以一桌、一椅、一台小电脑，开创顾问公司。五年内，公司收人超过五十万，有自己的办公室和十二位员工。一切从小规模开始，逐渐扩大。

5、从第一天开始，一切电脑化。

打字机及人工作业方式，在目前市场上已无竞争力，书信往返、会计、市尝文书、销售都不例外。从第一天开始营业即要使用电脑。

6、长时间工作。

把会计、书信等行政工作留到夜晚。这些事绝对不能占用朝九晚五的时段。这个黄金时段只能用来建立人际关系，作简报，打电话，或与客户面对面交谈。和客户谈了一天，回家后才从事不能产生收人的工作。

7、爱你的顾客。

永远有礼貌地和顾客说话，不论他们有时多么令你生气。记住，顾客不仅是国王和王后，还是独裁者。没有人比小企业经营者更清楚这一点，要尽力使顾客满意。我的作法是介绍上虽指明服务项目，但我经常多做，超出顾客期望。经常超越合约项目，提供更多服务，超过顾客期望，这便是小企业主最好的广告方式。

8、开始不成功也要继续努力。

绝对不要放弃，成功经常就在失败的另一侧。失败代表你已经在正确的道路上，只要失败次数增加，努力的时间够长，途中做出聪明的选择，你终会成功的。

9、独自经营。

开始创业时，避免邀其他人合伙。合伙就像婚姻，你愿意接受这样的束缚吗？更何况，统计显示婚姻的合伙关系，两对中就有一对以离婚收常一般来说，如果你想创业，最好自己来。当然，这得由你自己决定。

10、安排休闲时间。

尽管待办事项堆积如山，也要强迫自己星期六或星期日休息一天。你损失的那一天，会因为下周生产力增加而加倍补回，而且家人和顾客也希望你造样做，因为休假使人愉快和悦。拨出时间运动