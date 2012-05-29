草根创业 5年开8家公司

孔明灯点燃的创业梦

2012年5月，义乌市上溪镇工业园区，两辆装着10万只孔明灯的大货车停在一家工厂门口。这里，就是飞天灯具厂在义乌的“根据地”之一。年生产量1000万、销售额3000万，在孔明灯生产和销售的领域，“飞天灯具厂”的级别堪称“老大”，成就它的，是一个叫做刘鹏飞的毛头小伙。

2007年的一个夏夜，刘鹏飞和女友在义乌梅湖公园散步，那时他24岁，刚从江西九江学院毕业一个月，义乌，是两个年轻人寻找梦想的第一站。“走着走着，看见头顶上飘过一盏盏亮亮的东西，还以为是UFO。”从没见过孔明灯的两个年轻人兴奋不已，刘鹏飞也似乎被那些光亮点燃了灵感。

第二天，刘鹏飞走进号称有10万多家商铺的义乌国际商贸城，“卖孔明灯的店只有三四家。”这个发现让他颇感意外。回到家后，他通过阿里巴巴、百度等网站进行了搜索，依然没有人在卖。刘鹏飞确定，机会真的来了!

拿到第一个月打工挣到的1400元工资后，刘鹏飞跟老板说了“拜拜”。他用其中的400元进了100多只孔明灯，开始做电子商务，这，或许称得上是飞天灯具厂的雏形。“第一个月就赚了几千块钱。”初尝甜头的刘鹏飞，更加坚信自己的选择。

第一桶金来自温州一家外贸公司。对方打算订购50万只孔明灯，条件是先上门考察。“一听就有点发憷，我都是从别处拿货，没有工厂、没有员工，办公就是在床上对着电脑敲敲。”无奈之下，刘鹏飞向朋友借了一个小作坊和一间稍微能见人的办公室，决定打肿脸充一回胖子。然而，当他真正面对这批客户时，心里却是忐忑不安，“这不就是欺骗么?”刘鹏飞心一横，把实际情况和盘托出。结果并没有他想象的那么糟，因为态度诚恳，客户依然下了20万的订单，刘鹏飞也从中赚了9万。

靠着这笔收入，刘鹏飞继续马不停蹄。

2007年10月，他成立以孔明灯生产为主的飞天灯具厂。销售在义乌、生产在江西，全家老小一起动手，每天最多生产500只。

2008年，他陆续在仙居、义乌、金华等地建立6家工厂，以满足更多的订单需求。

2008年12月，飞天灯具厂完成400万只孔明灯的销售量，销售额达2000万，成为名副其实的孔明灯龙头企业。

“有了项目就赶紧做，这叫"先把帽子扔过墙"。”从一无所有到成为“孔明灯大王”，刘鹏飞只用了不到1年时间。

建立8家公司把鸡蛋放进不同的筐里

如果你以为刘鹏飞会满足于这份成功，那就错了。在他看来，孔明灯只是为他打开了创业的一扇门，门后的无限风光在险峰，才是他更感兴趣的。“赚了这么多钱，不如创造更大的价值。”当刘鹏飞发现在孔明灯领域能超越的只有自己时，他决定，重新找块地方施展拳脚。

十字绣是他涉足的第二个领域。2008年6月，此前投奔他的学弟发现十字绣行业投资少、门槛低，国内规模性的企业也不多，便向刘鹏飞作了推荐。两个月后，由刘鹏飞投资的香港灵泉十字绣有限公司成立，学弟任总经理，他自己担任大股东。一年以后，灵泉十字绣旗下的雅典、锦绣阁、伊人绣坊等多个品牌占据了国内十字绣市场前五的位置，实现年销售额3000多万。

开公司的念头就这么一发不可收拾。2009年3月，路德图文设计印刷有限公司成立;2009年5月，鹏道工艺品厂成立;2010年5月，飞天光电科技有限公司成立……到如今，他已经投资建立了8家公司，涉及孔明灯、十字绣、数字油画、荧光板、印刷、家居、服饰等多个领域。

“这几个公司看着好像没什么关系，其实有共同点。”刘鹏飞解释，他投资的领域都属于新兴实业、入行门槛低、行业发展不成熟、有一定市场前景。对于这种快速横向式发展，也有人提出异议，但他却认为，现在正是“打江山抢占地盘”的时候，发现好项目，不管三七二十一，干了再说。

这种投资模式必然会有风险。去年2月，刘鹏飞成立了一家雨伞加工厂，由于决策失误工厂在9个月后倒闭，这也使他直接损失了20万。“这钱都是我之前赚回来的，成立的时候我也没严格计算过回报率。”对于这次失败，刘鹏飞看得很开，他甚至悟到，自己开这么多公司是正确的把鸡蛋放到不同的筐里，碎了一筐还有其他筐，反而是降低了风险。