【创业学院】初创公司如何选择共同创始人？

企业家需要选择正确的合作伙伴，这既是最重要也最困难的决策之一。因为，单凭一个好的想法还远远不够，还需要有人可以一起执行。企业家往往希望与自己共同创业的伙伴能有同样的眼界，互补的技术，而且彼此间相互尊重、欣赏对方。这种在创业途中碰到的创业伙伴，可以让自己安然度过创业中的起起落落。

创业过程中如何寻找合作伙伴，下面的建议或许会为你提供一些帮助。

与亲密的朋友，家庭成员或者过往的同事一起创业会是个不错的选择。大家彼此之间比较熟悉，因而，工作中角色与责任的划分也就相应变得简单。大家可以通过一种坦诚有效的方式进行沟通，这样会最大限度的发挥彼此的作用。

Timehop团队的Jonathan Wegener 和 Benny Wong就是个很好的例子。他们到Columbia的第一年就认识了对方，两人之后成为了好朋友。研究生时期，他们选择了不同的专业方向，但彼此之间仍然保持亲密的朋友关系，而且还合作开展了一些小项目。去年二人正式创立了Timehop。两人之间的互补性很强，加上天衣无缝的交流方式，他们的合作相当愉快。

多与圈内的其他人交流想法，分享 自己的一些规划，或许可以帮你找到志同道合的合作伙伴。

并非所有人都能找到这样志同道合的大学好友一起创业，如果没有又能怎么办?记得几年前，我给圈内的朋友群发了电子邮件，试图找到同时拥有技术和产品体验经验的朋友共同尝试房地产创业。并且通过这种方式结识了Matt——我未来的合伙人以及Nestio的产品负责人。

圈内发出需求后，响应的人很多，你需要花时间来甄别哪些人适合更深层次的合作。

与Matt初次碰面之后，我们很快成为好朋友，但是彼此经过两年的熟悉过程，才决定共同创业。在此期间，Matt向我引荐了他之前的同事Mike，现在我们三人共同创业。

寻找合作伙伴不是一蹴而就的事情，寻找过程需要时间。即便如此，匆忙选择一个不合适的人来进行合作仍然是不明智的。

Yipit的CEO兼联合创始人Vin Vacanti就此话题结合自己的切身经历做过一些分享。他和公司另一位创始人Jim Moran需要一位技术出身的人加盟他们的创业团队，在寻找过程中，二人决定由Vin临时担任技术创始人的角色，创业进程没有因为寻找共同创业的伙伴而中断。

如此一来，他们可以随时开展工作，然后将设计好的产品推向市场;同时也向未来可能加盟的共同创始人证明他们有执行的能力。学习一门全新的技能是件很有难度的事情，但是这种学习并不需要做到非常专业、深入，因而也并非如此可怕。Vin表示，“成为公司CTO不是目的，设计出可以进行交易的产品才是最重要的。”

人们喜欢把寻找共同创始人的过程比作约会，事实也大致如此。因为你会花费大量的时间与共同创业的伙伴一起度过，彼此之间需要相互信任，这样看来，又多少与婚姻有些相似了。