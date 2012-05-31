【创业学院】小企业可以向google学什么

当我与人谈论谷歌及其组织文化时,他们无一不感到着迷和绝望，因为他们觉得谷歌背后的神话是建立在其雄厚的收入基础上的。谷歌的富有甚至可以向其雇员提供一日三餐。小企业尤其容易把谷歌当成一个无法企及的模式。

然而，通过学习谷歌的核心课程，它改变了我解决问题的方法和战略思维。这其中包括我早期经常听说的各级别组织决策指南。这些真言是谷歌的创新核心，但它们却随时可以为任何企业所借鉴，以提高企业灵活性、员工参与度和企业业绩。相比咖啡馆的食物，谷歌的成功更应归功于这些真言，而且他们并不需要花钱去实施。

1. 启动并迭代

即使经过极度教育的最聪明谷歌领导人也没法预测哪些产品和功能将会吸引可观的用户群。相反地，他们敦促团队尽快推出产品，并根据用户的反馈，不断地更新和完善。与其花时间去完善一个可能没用的产品，不如把它发布出来，让客户反馈引导它的进一步发展。

对小企业而言，这意味着可以较小的方式尝试大量的服务、产品、市场营销、销售及其它策略，在评估它们的成功性之后，进一步推广在现实工作中起效果的想法。切忌冲动的完美——如果你的客户明白你确实需要他们的反馈意见来塑造产品和服务，他们会非常热情的与你分享看法。

2. 快速失败

如果你通过启动并迭代方法尝试很多东西，其实很多尝试将是以失败告终的。这就是创新的秘密。失败并非坏事，但在市场中缓慢的失败就肯定不是件好事。启动，更新，并尽可能快地宣布它的失败。最重要的是，要从失败中吸取教训以指导将来的尝试。

我建议每周应对你的运营进行回顾，但时间不超过30分钟。问你的团队三个简单的问题：什么东西运作良好?我们学到了什么?我们可以作何改变?然后，挑选其中将引起最大不同的一项改变，并实施它。

3. 以用户为中心

你的客户或者用户应该总是你的唯一焦点。为了始终对准这一焦点，我不停地问的一个问题是，“我们能为客户解决什么问题?”每一个产品或服务必存在一个潜在的问题或挑战，一旦解决了，它们的命运将因此改变。

4. 请求原谅，而不是许可

这一真言的重要性在于，它可以动员每一位谷歌员工去做自己认为正确的事，而不用担心是否获得许可。这一理念为员工迅速采取行动消除了障碍和提供了授权。

奖励员工的主动性，把他们的失误看作为任何其他普通的失败——强调需要学习一些东西，但不要深究。最重要的是，他们以公司管理者的身份做出了最佳的决定，而不用去寻求各种许可。

5. 如果你看到空白，填补它

这是我从谷歌学到的最好一课。它给每位员工做出明确授权和解释，如果哪一环节出了问题，每个人都有权和有责任去解决这一问题。如果厨房有溢出，请把它清理干净。如果是复印机坏了，请提交故障单。如果你发现某个应用的市场空白，并且你相信用户也会喜欢的，那么请建立它。

这就给员工创造了这样一种环境：每位员工每天都以或大或小的方式为把公司做得更好而付出百分之百的责任。

总的说来，这五个真言将建立起一个负责任的组织，它强烈致力于一步步改善客户的生活。（卢远添编译）