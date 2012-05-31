80后大学生靠2800元起家 捞偏门年赚1500万元

据《长沙晚报》报道，一本薄薄的《业主手册》就是一本简单的房屋使用说明书。如果配上拉风的广告插图，效果会怎样？85后大学生曹志远就把这样一个突发奇想的点子，变成了滚滚而来的“米米”。昨日，在雨花区创新创业典型交流会上，他从2800元起家到年赚1500万元的“捞偏门”创业经，让人大开眼界。

从楼书中琢磨出“头桶金”

买过房的人都知道，交房时会收到一份楼书——《业主手册》。寥寥几页纸，通常只有该楼盘的房屋使用说明和业主文明公约等内容。没啥可看，但你又不得不看。

“大家都司空见惯的东西，我琢磨出了商机。”1985年出生的曹志远娃娃脸上稚气未脱，但谈起创业却牛气十足。2006年大学毕业后，他在一家装修公司跑业务，几乎跑遍了长沙各小区的物业公司。“楼书每个新房业主必读，而且业主买房后必定考虑装修、家居、电器，何不从中做广告？”2008年的一天，曹志远灵光一现，与雨花区一家楼盘物业公司商量：你不花一分钱，我来帮你设计印刷楼书，只要一个条件，你允许我打广告。

这么“便宜”的事，物业公司当然欢迎。接下来十几天里，小曹在物业公司每天打电话，约来十几个建材家居电器品牌商看楼盘，他的理念和这些商家一拍即合。商家 破天荒头一次在《业主手册》上登广告，他又用兜里仅有的2800元钱请人排版设计，最后在印刷厂蹲了一天一晚，印了1000册“史上第一本”彩页杂志版的 《业主手册》送到物业公司。业主和物业管理人员看了这本拉风的楼书，都赞不绝口。刨去印刷费用，曹志远净赚3万元！

欲办中国首本楼书杂志

2009年，初试创业甜头的曹志远辞掉工作，成立公司。从一台电脑、两部电话、三个员工，40平方米的场地起家。“公司成立后，和朋友吃了顿开张饭，我兜里只剩2600元。” 2010年在他最困难的时候，雨花区为他争取市、区两级创业富民帮扶资金4.5万元，用这笔钱，他租了一个500平方米的大办公室。“我当时月薪只有2000元。”曹志远说，这笔钱还帮他以两倍于自己的工资挖到了一个杂志的编辑高手。

如今，历经3年打拼，曹志远已和碧桂园[2.90 3.20%]、保利、绿城、长城等全国十强物业企业建立合作，在上海、深圳、福州、南京等17个城市有了市级代理商。2800元起家，今年盈利可望达到1500万元。

“我要把业主手册办成中国第一本在报刊亭热卖的楼书杂志！”曹志远透露，今年公司已注册了文化商标《百阅家居》，并注册刊号，即将在各地报刊亭出售。他还要在今年推出APP移动版和网络版。两年内，他要把杂志覆盖全国100座城市4000个高端住宅社区，发展200万名读者。