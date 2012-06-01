【创业学院】创业者获得第一笔投资的秘密

本文改编自 Darius Monsef的文章，他是CreativeMarket 创始人兼CEO，500Startups & PIEPDX 创业导师之一，它的博客地址 HelloBubs。文中作者经历了第一次融资失败后，吸取教训，在第二和第三次融资中相继取得成功;事实胜于雄辩，还有什么比一个过来人的经验更有说服力的呢?如果你正在第一次融资的路上，你可能会因为此文少走很多弯路。

我经历过3轮融资，一轮失败，另两轮一次100万，一次130万，而且都是在几周之内完成的。第一次失败的经历让我收获最多，那时我们刚刚结束YC 孵化且被认为是有利可图的公司。我们有一些想法关于怎么走上轨道，大多数时候我们想的是“投资人愿意听到什么”，所以这实际上掩盖了我们的激情，而且渐渐地我们不确定我们是否需要这轮融资，然后我们同有兴趣的投资人开了几次会议，几周后那些口头承诺会投资的开始放慢了回邮件的速度，有的甚至再也没有回音了，于是我主动结束了融资并告诉那些投资人我还会再回来。

我们不需要失败的融资经历，但我们要弄清楚失败的原因，以下是我从失败到成功的亲身经历，我希望它能帮助你顺利融资，少走弯路。

1. 制造热点

这是创业马拉松的第一步，你得一个一个拜访相关人物， 而且确定你桌子对面的人就是你 要找的，有些幸运的创业者沐浴在光环下顺利集到资金，但我们中的大多数需要踏踏实实的来做我们该做的。

我的公司融资期间，我奉献了100%的时间，我的团队都知道我既不是在为产品费心也不是在为开发业务奔波，这对于一个人的创业公司尤为艰难，如果你不能想方设法制造热点，那么你可能就无法顺利融资。

2. 融资要趁热打铁，速战速决

从你告诉别人你在融资的那一刻起，融资的钟声就敲响了。融资周期越长，成功的几率就越小。如果势态很热，你应该能很快吸引到投资人然后快速结束融资，如果你忙活了两个月还未见起色，那它很有可能会冷却然后僵在那里了。

一开始融资，你就得准备好：

-你早就跟有兴趣的投资人打过招呼了

-你的电子数据表里已经列好了30-50个投资人名单

-你通过别人介绍的不知道的投资人已经有3-5个了

-你的日历上接下里4周已经安排好了密集的筹款日程

3. 开始融资前的前奏

开始融资初期口头承诺可能不代表什么意义，但它却很有帮助。

我底一轮成功融资前数月，我见了 Dave McClure 几次，他刚创立了500Startups，我首先过去作为一个 design & community 500Startups 的导师提供帮助，这时另一位投资人Alexis Ohanian也了解到了我做的慈善事业，然后融资开始的时候，我直接找到了Dave和Alexis。

所以刚开始要找最有可能说服的人或者能做不同决定的人(比如天使投资人而不是VC(风投公司))。如果你开了会后，有投资人口头承诺要投5万到10万美元那是很好的事情。

4. 选对模式

投资者，特别是著名的投资者他们都有“交易惯性”，他们处理过太多交易了，他们形成了一定的思维模式，他们倾向于在已经成功的公司上找经验： 哈佛，MIT，斯坦福，Google， Apple， Facebook， 这个对我们没有一项是有利的，如果你没有，就暂且抛开它。

我没有计算机科学的文凭，我们的创始人也没有一个有计算机学位的，我们只是恰好被微软召去然后去了YC，于是我们有机会接触到许多投资人，但我们一直在全利证明我们在做好产品而且我们的团队充满了激情。

5. 制定融资额

当许多热门创业公司融资额都在75万到150万美元，你说你想融资20万美元，投资者听不到： “你很会利用资金”，他们听到的是：“这是个小项目所以它不需要太多钱来走得更远。”

我第一轮融资设定的目是75万，最后融得了100万。如果你不能吸引足够的投资者来达到一定的数目，就设立一个靠谱的数额。

6. 注意只给建议不投资的投资者

如果你的建议者同时也是投资人，记住他不投钱是因为他不够相信你;如果你某个著名的投资人只给建议不投钱，这会给其他投资人一个不好的信号;要么让你的建议者投钱要么根本不把他们拉进建议人的名单。

7. 确定你的种子投资怎么热起来

种子投资后，我们把材料交给Angel.co，他们把我们介绍给了上千个投资人，因为之前有些投资人已经口头承诺，第一周我们就被推向65个投资人，接下来的两周我挑了 60个投资人开了会议，每天几乎8个以上的会议(有的投资人开了两个以上的会议。)

从这65个介绍的过来的投资人中，我们结束了由10个投资人带来的再次融资，其中包括大的风投公司，成长中的财团，以及很有分量的天使投资人。

我是获得了融资的千千万万创业者中的一个，也是现在给予创业者指导的一个，从我的角度，我相信我们中的大多数人愿意腾出一点时间来帮助正在创业路上的人。