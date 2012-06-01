80后卖包子开628家连锁店 第一年赚近70万

只有初中学历的80后小伙魏磊卖包子发了家，短短三年，在全国各地开起了628家“明鼎大包”连锁店。谈起创业经，魏磊说，做餐饮，除了质量和特色之外，良心最重要。
今年30岁的平度小伙魏磊，由于家境不太好，初中毕业后就出门打工了。这个认真的小伙子注意到，平度市区的包子铺生意很红火，于是在2008年，他试着租下一处不足20平方米的店铺，开了他的第一家包子铺。凭着独特的口味、合理的价格和上乘的质量，魏磊的包子生意越做越红火，第一年就赚了将近10万元。包子铺开到第三家时，开始不断有人找上门，希望加盟魏磊的店。从此之后，魏磊“明鼎大包”的品牌渐渐有了知名度，第一年，魏磊赚了近70万元。而仅仅三年多，“明鼎大包”在全国各地已经有了628家连锁店。
“开第一家店的时候，一年换了三次门头，反复装修，想有一个好的品牌形象。”魏磊说，初次创业很不容易，第一次选址，他在平度市区整整转悠了半个多月才定下来。不过，这个年轻小伙有一套自己的创业经：除了严格把关包子馅料之外，坚持每年推出新品种，不断派员工到上海等地学习不同口味包子的做法，并将经验带回推广。
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