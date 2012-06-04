【创业学院】创业加速器的六大发展趋势

Ben Yoskovitz在博客上提到了未来创业加速器的六大发展趋势。他是加拿大蒙特利尔的早期创业加速器yearonelabs的创始合伙人，这家加速器共投资了5家公司，包括Localmind, Massive Damage, HighScore House, qidiq and Happy Stuff，其中三家获得了后续的融资。Ben Yoskovitz早前也曾创办Standout Jobs并且在2010年将其卖掉。

以下是Ben Yoskovitz在密歇根创业会议上的主要观点：

创业加速器最终要能盈利。我认为这对于创业加速器来说是最基础以及最重要的，这才是可持续的。有些创业孵化器 /加速器项目把精力放在了培养人才上(例如The Next 36，加拿大的创业孵化器机构)，而更少的关注投资回报率，回报的收益期可能较长。真正的问题是现在很多创业加速器既没有把精力放在培养人才，也没有把精力放在创造利润，相反，他们投入了大量资源进行社区建设，将人才网罗过来之后创建一个可流动的人才库，这是一个优势，但并不是需要大力投入去做的一件事情。加速器的重点在于培育优秀的公司，然后能够产生回报使得加速器可以持续发展。

不是所有的加速器都能提供所有的东西。仅仅因为复制一家成功的加速器的模式，并不意味着这家加速器会成功。每一个加速器都拥有一个生态系统，而每一个生态系统都不同，每一家创业公司都必须适合他们周围的加速器环境。以学校作为类比，哈佛、斯坦福是最好的学校，但他们依然也有自己擅长的学科，例如你会很惊叹林书豪出自哈佛而不是其他传统的篮球名校，是因为哈佛在篮球方面并非强项。所以，对于加速器来说，每一家都有每一家的特色，选择一家并不知名的加速器并不意味着不能帮到创业者，而在于创业者明白自己需要的是什么，有些加速器能帮助你募集到资金，有些则能帮助你建立更好的合作。

加速器还有很长的发展道路。到目前为止，加速器发展的时间都不长，即使是成立于互联网泡沫时期的孵化器，都只是10年左右的时间。我们需要更长的时间来评估成熟的加速器模式是什么，以及什么是成功的加速器。就目前为止，我们还很难看到大量在财务上能够有丰厚回报的加速器。就目前来说，在离开加速器之后募集到资金，不能算做是成功，这只是创业公司必须要做的，是创业道路上的其中一步。有些加速器认为投资3-5年的时间退出属于成功的，但实际上有很多公司需要更长的时间，例如7-10年的时间，这么长的时间跨距，我们很难进行追溯我们到底投入了多少，因此现在的加速器模式还仅仅是出于早期发展阶段。

加速器的数量会减少。现在我们看到各种加速器层出不穷，但在未来，我们会看到加速器数量的减少，原因是一些加速器不能收回投资，还有一些加速器不能得到持续的资金支持，甚至一些加速器由于培育不出优秀的创业公司，其他的优秀创业家也不会加盟，形成恶性循环直至关门。加速器到最后也会向所有的生意一样，走向一个向最优秀者靠拢的过程，要赢得这场竞争，需要一个经过时间和市场考验的最成熟的培育模式。

加速器专业化。我们现在已经看到了一些专业化的加速器项目，而且这是一个发展方向。要获得成功，加速器必须拥有完整的本地生态系统，例如有企业家精神的创业人才，天使和种子投资者，风险投资人，合伙人和潜在的收购者。生态系统还受到地理因素的限制，例如加拿大蒙特利尔有非常庞大的游戏产业，如果加速器投资游戏行业，会非常适合在此处扎根。而如果在蒙特利尔投资B2C行业，则相信很难成功，因为这里的基础很薄弱。

加速器差异化。除了专业化之外，差异化也是一大趋势。不同的加速器会拥有不同的发展目标(例如加速器可以选择依靠公司后续融资盈利或是其他的方式)，发展机遇，自身资源等等。加速器需要思考自身的优势在哪里，才可以找到自己差异化的定位。而创业家也需要认识到加速器的优势才哪里，才能更好的选择最适合他们的一家加速器。