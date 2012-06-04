大排档最高利润达800% 白领改做卖炭翁月赚2万

夏日什么最火？烧烤店首屈一指！而“烤串挣钱”已经是餐饮行业一个不争的事实，看那袅袅炊烟，满桌的客人，老板腰间的钱袋子，让很多门外汉也都想加入到生起炉子烤肉赚钱的行列。开一家烤串店利润究竟有多大呢？昨天，记者走访沈城多家烤串店后，为您选取了一个160平方米的串店，展示一个小店的账本……

固定费用：每天开门就得567元

眼前的这个160平方米的串店，是两层建筑，室内装修很普通。店主张女士告诉记者，这个店已经开了4年了，装修已经有些旧了，不过并不耽误烤串店的生意。因为夏日烧烤主要需求的是室外大排档的感觉，室内很少坐人。

虽然装修不用再次投入，但张女士说经营成本还是很高的，只要每天串店一开门，就有567元的费用产生。张女士给记者列了一份烧烤店固定费用清单。

净利润：旺季每月超两万元

虽然有567元的固定费用跟着，但串店还是很赚钱的。张女士现场给记者算起来账：

蔬菜类：最高利润达800%

烤韭菜、烤蘑菇、烤芸豆……张女士说，青菜实际上利润最大。以烤韭菜为主，现在零售市场上是2元/斤，1斤韭菜能装2盘，食材成本1元/盘，加上炭火、烧烤料等，约1.5元/盘。每盘烤后零售价为8元，利润为533%。这并不算什么，如果在早市购买，有1元/斤的韭菜，这样一盘成本就能降低到1元/盘，利润就高达800%。

再说蘑菇和芸豆，这两样在烧烤季中价格比较高。架豆王4.5元/斤，25~30根，基本上2斤可以装3盘，成本3元/盘，零售价8元/盘，除去炭火等费用，利润达229%。蘑菇4元/斤，2斤装3盘，零售价8元/盘。除去炭火等费用，利润300%。

肉类：平均利润为40%

肉类可以说是烧烤中最主要的菜品。不过，张女士说这里面最不赚钱的其实就是牛羊肉产品。以卖得最多的牛肉串来说，现在每天价格都有上涨的趋势，每斤牛肉对饭店售价已达20元/斤，牛油10元/斤。每3斤牛肉加2斤牛油能穿出170支肉串，平均0.47元/支。加上腌肉料、炭火、烤肉料、竹签等费用，约0.6元/支。这还算是利润比较大的，如果是筋皮、板筋，成本要达到0.8~0.9元/支，只能以量取胜。综合起来，牛羊肉的平均利润为30%左右。

而肉类产品中，鸡肉类相对较赚钱，以烤鸡头为例，零售3元/串，每串上有3个鸡头，而实际成本每串仅1.5元。鸡架零售价为6元/个，但成本为3元/个。总体利润为50%。总体肉类利润应该在40%。