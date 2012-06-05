【创业学院】童装市场千亿蛋糕怎么吃？

2011年11月初，联合国为菲律宾女婴丹妮卡送上象征“70亿宝宝”的蛋糕，这意味着世界人口总量已达到70亿。目前，中国有近3亿儿童，每年还将增加1000万以上的新生儿，未来几年内迎来生育高峰已是大势所趋。

童装市场是一块肥美的大蛋糕已是不争的事实，总量预计有千亿规模。然而，国内的童装市场面对如此大的蛋糕，却显得有些尴尬。半壁江山被国外品牌占据不说，即便是剩下50%的份额，其中有七成童装尚处于无品牌竞争的状态，剩下可怜的三成掌握在国有品牌童装手里。如何吸引宝宝和父母的目光、确立自身品牌定位、打造自身品牌已经迫在眉睫。

对于国内的童装品牌来讲，已经到了迎接这一行业的“品牌消费”阶段，无论是在品牌定位方面还是在渠道建设方面，都到了必须变通的时候。

无论是那些很早就进入童装行业的品牌，还是依附成人装品牌建立起来的童装品牌，以及依靠线上渠道建立起来的童装品牌，都开始在2012年发力。今年的童装市场，有热闹可看了。

千亿蛋糕的现实面貌

中国是世界儿童人数第二大国，拥有3亿少年儿童，年均增长儿童人数1600万。2008年，中国童装消费额达500亿元，到了2011年，全国童装消费额突破700亿元，预计到2013年，这一数字将达到1000亿元。

总体来看，中国童装市场呈现以下特征：

1、童装品牌产品多集中在中大童和婴幼童，青少年装涉及不多，这两年企业越来越重视向婴幼童和青少年装的延伸。但是就青少年装来说，做得比较好的是外来品牌阿迪达斯，其他国内品牌很少涉及。

2、价格集中在中高档。中国品牌童装给人的感觉就是价格普遍偏贵，和成人装的价格差不多。主要原因是目前品牌童装的设计、做工、面料和成人装差不多，只是减少了一点面料成本而已。

3、国内、国外品牌各占50%市场份额，国内产品中有30%有品牌，70%无品牌。整体上没有出现像运动装、男装一样令人侧目的大品牌。

4、销售渠道以百货、专卖店、主营店、精品店、超市为主，90%以上的品牌选择入驻商尝专卖店。很多品牌童装也开始开拓网络渠道，而且在网络渠道销售的增速非常快。

5、在设计方面，童装需要突出时代的潮流感，融合儿童的审美需求。个性强、以自我为中心已经成为儿童的主要特点。因此，以不同的个性来定位童装品牌，进行市场细分，也是打造童装品牌的一种思路。

6、随着阿迪达斯、耐克、GAP等国际品牌进入中国童装市场，国内的童装企业还将面临国外具有成熟市场操作经验和强大资源支撑的新一轮竞争。这种竞争不单体现在价格或生产制造能力上，更多则体现在品牌的全面竞争上。国内的童装品牌也都认识到了这一点。综合国内的童装品牌，主要可以分为以下几种类型：

品牌来源 品牌名称

知名成人服装品牌拓展

巴拉巴拉

361

安踏KID

特步KIDS

ME&CITYKIDS/米喜迪、MooMoo(美特斯邦威)

Bossini Kids

BIGROO STER/比路特

杉杉童装

红蜻蜓童装

卡通品牌开发衍生产品

狮子王

网球王子

哈利波特

西瓜太郎

加菲猫

黑猫警长

叮当猫

兔仔唛

巴布豆

红孩儿

外贸企业转型国内

玛米玛卡

嗒嘀嗒

I-baby

孝帕蒂

迪迪鹿

弗兰哆

传统童装品牌

派克兰帝

小猪班纳

好孩子

丽婴房

童装电商品牌

绿盒子

最后，从童装市场的消费受众来看，主力军主要由80后父母构成，而且未来几年就会蔓延到90后父母。至此，典型的“6+1”家庭结构越来越多地出现。也就是说，目前的孩子俘获了整个社会与家庭前所未有的高度重视，而童装市场也由满足基本穿着的实用型向追求时尚美观的品牌化转变。

综上所述，打造品牌化童装已经成为业界共识。无论从品牌定位、渠道铺设、传播策略，还是从数据挖掘和CRM管理方面，各家都开始着重发力。