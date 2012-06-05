【创业学院】创业后才知道的十大秘密

关于创业有一个小秘密，那就是：创业是件很痛苦的事儿，并且会让创业者不得安宁。越是伟大的创业想法越是会带来挥之不去的痛苦，让创业者彻夜难眠。只有在创业思路逐渐明朗成型后，痛苦可能才会稍微减轻一点。但是创业者所要承受的困扰，付出的汗水甚至流下的泪水却不会就此结束。在痛苦的创业过程中，创业者应该了解以下几点内容，以期可以让创业之路轻松一些。
一、“优秀的艺术家靠借鉴，伟大的艺术家靠‘窃取’”
先不要急于反对，听我把话讲完，不是所有伟大的创业理念都是原创的。推特(Twitter)可以说是微博的一种，但在推特成立之前，很早就已经有人在脸谱(Facebook)上这样做了，而且比这更早些，人们在图片上加上说明文字，可以看作是当时的推文。问答网站Quora是一种新形式的论坛。百事可乐是另一种的可口可乐。温迪快餐(Wendy’s)是新版本的麦当劳。iPod就是新款的mp3播放器。明白我的意思了吧?如果你的创业想法、服务或产品并非完全独创，这并非什么大问题。你的经营方式才是重点。
二、“目标明确”
很多年轻的创业者可能有10个不错的创业想法，但是创业者应该只关注其中一个。创业者不要像杰克?凯鲁亚克(JackKerouac，美国“垮掉的一代”的代表人物)的作品风格一样随意，并且不要轻易将注意力从一个目标转向另一个目标。
三、“地理位置至关重要”
地理位置不仅仅只对房地产重要。如果创业者希望目标客户能够很快了解公司的存在，那么公司的地理位置就要选择在与客户群相关的区域内。如果创业者经营的是一家户外用品公司，那么将公司设立在田纳西州就是自然而然的事。如果创业者希望能够在行业中与大企业抗衡，那么就将公司设在这些大企业还无暇顾及的某个小城内。
四、“数字比文字更重要”
如果创业者正准备花几周的时间撰写一份商业计划书，那么我认为这实在没有必要。商业计划更应该是一份数据详实的表格，而不是一份由文字堆砌的文稿。计算出相关的经营数据，远比陈述你将如何利用社交媒体重要得多，所有诸如此类的内容都会随时间的推移而发生变化。所以，目前应当将注意力放在数据上。
五、“一步到位”
不要想着走捷径。例如，不能因为工资低，就聘用没有经验的平面设计师。当他们提交的平面设计一团糟时，你还得找人将工作重新做一遍，而因此为一份工作付双份的钱，就更别提因此而浪费掉的时间了。
六、“销售额不是最重要的”
销售额不等于现金流。在资金有限的情况下，现金流才是公司生存的必要条件。
七、“员工要不仅能工作，还要能创造价值”
初创公司所聘用的员工不仅要符合工作岗位的能力要求，还要能够为公司创造附加值。最关键的创业初期，有能力的创业者是不会在用人方面总考虑节约的。
八、“最麻烦的客户是你最好的老师”
比起溢美之词，客户的抱怨和投诉总能够让创业者学到更多的东西。因为你刚刚起步，你的很多朋友、家人和同事不愿意对你讲那些看似冷酷的真话，但是你的客户可以。
九、“做商业计划之前先做好生活规划”
创业者应当将个人财务和公司财务划分开来管理。在开始创业前，要先保证你的个人生活不会出现问题，否则你很难取得成功。创业者可以通过贷款解决公司运营资金的需求。创业是为了生活得更好，而生活不是为了更好地创业。
十、“当进则进，当退则退”
最后，创业者要设定好退出策略，可以选择转让、出售公司或者独立经营。创业者也一定要知道何时该进，何时该退。
金钱未必就能让你生活幸福，但是出于某些原因，每个人又都希望自己能够通过努力做个有钱的人。创业可能会让你整晚失眠，暂时感到非常痛苦，但是一旦公司业务发展有所起色，生活会因此变得更加幸福和成功。
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