【创业学院】如何在众多创业项目中脱颖而出？

上周大部分时间，我都在纽约市94号码头参加TechCrunch Disrupt大会。笔者上次来到这里是在几个月之前，当时是出席一场现代艺术展，主角是时髦的画家和雕塑家，如今，看到的却是一群群天才编码员，这简直就是“时光穿越”般的经典纽约时刻。

据笔者猜测，与会的公司多达60家，因此，笔者很难做到面面俱到，而这些公司要想吸引投资者驻足也并不容易。

有些公司成功吸引了投资者，而有的公司却不如人意。在大会上，如何获得投资者的青睐?笔者总结出了成功公司的3条策略，以及2条禁忌：

成功策略：举行比赛

免费的东西人人爱。此外，比赛这种形式总能吸引人们的眼球。笔者经过一个展台时，一位创业者问道：“打扰了，能问一下您的手机里存了多少联系人吗?”

听起来是个很安全的问题。“我不知道。很多吧。”

他的回答是：“如果您愿意查看一下，我会将您存入我们的数据库，联系人最多的人将赢得一台iPad平板电脑。”

接下来的几分钟，我们数了数我手机里的联系人(发现一共有4,470个)，这个过程中，他没有提到一丁点与其业务相关的话题。但接下来，我们的对话却很自然地转移到他的创业项目上，原来，联系人管理空间正是他的项目。

我认为，这是一种非常聪明的策略。希望我能赢得奖品。

成功策略：展台始终保持3 - 4名工作人员

展台中一定要有一名可以自由走动的工作人员，负责招呼路过的参观者。如果只安排1到2名工作人员，他们可能没空招呼新访客，结果新来的访客要么尴尬地在一旁等待，要么干脆离开。如果安排3 - 4名工作人员，就能保证始终有一个人接待访问展台的客流，并确保所有访客都得到热情的接待。

成功策略：在最大的LCD屏幕上，循环播放公司演示视频

在进入有大量展台的会场后，笔者首先做的就是四处走走，看看有没有感兴趣的东西。笔者属于纯粹的图像认知类型，目的就是大体了解一下会场的情况，然后优先安排自己的时间。公司的营销材料必须在5 - 10秒钟内吸引我的注意力，所以，他们需要清楚演示自己的创业项目。

但许多公司做的并不成功，这确实让人奇怪。笔者认为，在展示台上摆一个巨大的LCD屏幕，然后以1-2分钟为一个循环，播放公司产品的用户流截屏视频，就是一个很不错的主意。展会里各种声音互相干扰，千万别以为人们能听到音频。公司需要单纯通过图像形式就能表现出公司产品的主要用途。

禁忌：对访客穷追不舍，纠缠不休

有一次，一名创业者在我快步通过的时候，突然拦住我，然后就开始向我推销。其实，这种做法往往会让自己显得过于急切。在大会上，一次成功展示的关键在于让访客主动聆听你的创意。要做“琵琶鱼”，而不是凶猛进攻的“鲨鱼”。(典型的琵琶鱼长有长长的突出物，可以摇摆着吸引其他鱼类来到跟前，近到让它可以一口吞下猎物。——译注)

禁忌：雇佣小丑、杂技演员，或者身着连体紧身衣

确实，这种做法能赚足眼球，但它只是哗众取宠，并不是你所需要的关注。如果创业者希望在大会上一鸣惊人，最好想出一些聪明的点子，并且要与自己的创业项目密切相关。

我经常提到的一个案例是，在不久之前的贝宝(PayPal)年度开发者大会上，竞争对手在线支付网站WePay把一块重达600磅的冰块运到大会入口，冰块里封存着美元，很明显，封存着美元的大冰块就是要告诉人们：“PayPal冻结了你们的账户。”太有才了!

本文作者艾力克斯 陶西格现任高地资本合伙公司(Highland Capital Partners)负责人，投资对象为初创科技公司。读者可以在他的个人博客网站ataussig.com上读到这篇文章以及其他更多内容。