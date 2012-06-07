【创业学院】创业前必须问自己的8个问题

今天创业在中国是一个热门话题。相比改革开放初期，找不到工作的人才去创业的概念不同，今天的创业者被人赋予了太多光环。在人们眼中，只有聪明、能干、有胆量、执着的人才会创业。人们给了创业者太多期待，也给了创业者太多的仰慕。

从环境上来看，今天也是创业的天堂。随着网络技术、移动互联技术的快速发展，资本市场对基于新技术、新概念的公司也是异常亲睐。创业者的成功，也带来了他们资本投资的成功。

我接触过很多人，他们也有创业的激情，他们也有很多奇思妙想，他们渴望将自己的想法变成现实，他们非常想尝试创业。但是创业成功不是那么容易的，很多时候，我们最初的激情会被创业的残酷现实磨灭殆尽。有的时候，我们原来以为的奇思妙想，发现离客户是那么遥远。那么如果我们想创业，除了必须具备创业者的一些必要素质以外，我们还需要在激情之下，有更多的理性思考。这里我将Karl Stark和Bill Stewart的一些观点与大家分享。他们认为当一个人愿意不断评估自己的商业模式的时候，也会使它不断使这个模式成功，也可发展。当然，他们所指的不只限于创业，也可以用于新产品的研发。但我更愿意借着他们这些有价值的问题，激发创业者开始认真地思考自己创业之旅。

问题一、谁是你的目标客户?

有多少理想客户存在呢?Karl Stark和Bill Stewart认为如果一个产品或者解决方案成功，你一定会发现一些似乎“无大脑”的客户。那么，你需要聚焦这样的客户和业务。

虽然在购买中似乎会出现一些莫名其妙的客户，但是需要记住的是如果一个产品适合所有人，那可能会失败。所以计算出你的目标客户，额外加出20%可能会购买你产品的非目标客户。一般来说，这些非目标客户会认为产品没有你想象的有吸引力。

问题二、这个想法(或产品)已经存在吗?

大多数创业者以为最佳答案是“不”。Karl Stark和Bill Stewart认为创业者会有一个错误观念，以为创造一个以前不存在比改善一个已经存在的更好。

事实上，对于已经存在的概念或者产品，表明有客户存在，并且会提供很多它创造的客户价值信息。而投资人更亲睐已经存在方案的改善，而非没有客户验证的方案上。

问题三、客户通常会做什么?

一般而言，有需求存在，目前也一定有这个需要的解决方案。在一些情况下，可能是人工，旷日持久的过程。或者是一些与你的解决方案相近的。Karl Stark和Bill Stewart认为在这样的情况下，你必选向客户证明你的解决方案对客户价值有显而易见的改善，否则客户是不会采纳的。

问题四、目前的解决方案的总费用成本是什么?

在最佳的商业概念中，非常容易量化客户目前解决方案的总费用成本。Karl Stark和Bill Stewart举例在医疗保健领域，用基于技术使能的解决方案替代传统手工时，一般会计算目前人的工时费用。“给客户计算这个，对于最初的客户接纳是关键的。”

问题五、你正在实现怎样与众不同的资产和能力?

最近的商业模式一般都聚焦在那些创业者可以进入市场的独特的战略能力上。Karl Stark和Bill Stewart认为如果这个商业模式真正有价值，那就会增加竞争者进入的门槛，同时也会提升客户服务。

Karl Stark和Bill Stewart建议创业者将注意力集中在那些完全与众不同的商业模式上，并以此来提升自己的商业理念价值。而将业务的其他部分交给合作伙伴，或者外包。

问题六、你的竞争对手你的动作有何反应?

不要死守着“先行者”的优势。模仿是对你最高的崇拜。Karl Stark和Bill Stewart认为如果你所在的领域没有竞争对手，也许是你没有什么值得别人模仿。

在创业者中，如果你的想法是成功的，一定会有竞争对手，可能他们很多已经存在。如果你将目标集中在如何为客户创造更多价值，而不是集中在成为“先行者”上，你的理念会更有价值。如果市场的第二或者第三的进入者很容易把你的客户和利润拿走，那么你的理念也不值什么钱。

问题七、商业模式什么?

定义商业模式的一个端到端的视图。Karl Stark和Bill Stewart推荐使用Alex Osterwalder的架构，其中包括客户部分、客户关系、渠道、价值主张、关键活动、关键资源、建立收入流和成本架构的关键合作伙伴。将你可以建立这个业务的2-3个可选方法在一起，比如说利用合作伙伴替代你亲力亲为。然后评估一下这种替换会给你带来多少加强。

问题八、在构建整个架构之前，如何边试边学?

很多创业者会有这样的想当然，认为“只要我做了，就会有人来”。这个想法其实很糟糕。Karl Stark和Bill Stewart认为要使用一些创造性的方法吸引一部分测试用户，并且围绕他们的需要开展你的业务。你会通过这种边试边学的方法中，获得洞察力，而这远比你只是扩展你最初的想法来得更有意义。

在你开始创业前，最好自己来问自己这些问题。Karl Stark和Bill Stewart认为这些问题会提升你的商业理念，也会给你的客户、投资人和潜在合作伙伴带来更多的价值。创业也需谨慎呦!