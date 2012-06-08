一所贫民窟学校的创业启示

虽然相隔多年，黛博拉?肯尼依然清晰地记得那一天。她把车靠边停在了美国95号州际公路的路肩上，拿出笔记本写下了“教育不是开发产品，而是培育人”。当时，肯尼的丈夫刚去世不久，高薪工作让她郁郁寡欢，她渴望在纽约黑人聚居区——哈林创建一家新的公助私立学校。她确实做到了。在《天生我才》（Born to Rise）一书中，肯尼娓娓道来，回忆了多年致力于提供优质教育这段“亦师亦生”的历程。

肯尼认定，打造一所好学校的最好办法是培养高素质的教师队伍。

她坚信社会经济因素不应成为学生求学的障碍。正是这种天真的乐观情绪支撑着她在纽约市教育系统僵化的官僚作风下努力前行，让教师和学生都做到最好。

和很多成功的创业者一样，肯尼从一开始就有明确的构想，并在前行过程中不断调整策略。她飞到全美很多地方参加会议，借鉴顶尖教育专家的意见，并思考如何在几无储蓄的情况下创建一所学校。很多专家警告肯尼，她很可能失败。有些时候，她的确失败了，但这些小小的挫折都进一步转化为了她继续前进的动力。

2001年哈林乡村学校（Harlem Village Academies）成立时，哈林区仅29%的四年级学生可以通过基本的阅读测试，16%的八年级学生能够达到该年级的阅读水平。五年后，肯尼的学生们创造了历史，成为哈林区首个八年级数学测试全部达标的班级。

肯尼的新书向大众介绍了这些努力求学但前景渺茫的孩子们。他们的成功和失败让读者心系一线，欲罢不能。2007年，时任美国总统乔治?W?布什视察该校后，在全国电视节目上呼吁全美学校都应以之为楷模。纽约市长迈克尔?布隆伯格称该校为“全国杰出典范”。NBC《晚间新闻》（Nightly News）主播布莱恩?威廉姆斯称他们“给全美的学校上了一课”。

肯尼的高期望并不是总能落实。有一次她去旁听一堂课，上课的老师正在申请乡村学校的一个职位。看到课堂上很多孩子不守纪律，她说：“五分钟内就可以判定她不适合到我的学校教书，但我还是听完了整堂课，一方面是出于礼貌，另一方面是因为我对所看到的一切很感兴趣。”但当她最后开办了自己的学校，她发现自己招来的老师也并不是总能掌控课堂局面。

肯尼并不完美，过去十年在哈林努力打造一所好学校的过程中她犯了很多错误。然而，正是这些不完美使得她的成功更加鼓舞人心。