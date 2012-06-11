【创业学院】创业公司一鸣惊人的7个绝招

在互联网创业因为门槛较低，很容易出现红海趋势，创业者每天战战兢兢地守着自己的那方阵地，同时又害怕哪天突然杀出了一匹Pinterest那样的黑马把自己整个措手不及。不想委屈求全，那就来个彻底的改革吧，胜利从来都是属于那些敢于第一个吃螃蟹的人，接下来是献给创业公司的7个绝招，而且衷心希望你过目之后会有所行动。

1. 解决持久的客户难点

每个产业都有让顾客疯狂的产业难题。

科技供应商的顾客常常需要耐心等待技术支持，而提供技术支持的过程又臭又长：请问你是什么问题、你的机器序列号、你的机器故障的具体描述语言……等等这些。你要思考的是，你的企业里也有这种问题吗?你的同行也在重复这种错误吗?如果你解决了这个问题，用户们会发现你的公司是如此与众不同，因为你是真正站在用户的角度上对待他们。

2. 精简结构

如果你是一家银行，你只擅长管理你的钱却不擅长管理你的顾客，比如说你没有简单的网页用户界面和用户工具，你做的工作就大打折扣了，你所在的产业的工作流程越复杂，你通过简化流程胜出的机会就越大，而且要记住：第一个简化流程的，往往是收益最大的。

3. 把产品成本降低90%

要颠覆一个新产业，需要疯狂的变化。大幅度的成本削减需要全新的工作流程和商业模式，比如智能手机和平板电脑就是很好的见证，比如用20美元的iPad应用就可以替代500美元的导航专业设备，而且效果更好。如果你没有做到90%的成本削减，不要在那里提：“我们为顾客做了什么，我们为了提高效率做了多大的改进。”

4. 简化产品

不要把可有可无的东西附加在产品上，用户只会置疑他们是不是花了不该花的钱，把你在市场上卖的每一件产品当做你的作品，简单实用的同时还要保证遵守市场薄利多销的规则。

5. 让你的公司跟客户对话

苹果iPhone上的Siri个人助理除了能机智地回答用户问题，还能够识别大量的语音指令。其实最难的部分不是技术关卡，而是卸下你高高在上的面具，因为没有一家公司绝对掌握着顾客，而且如果你的产品不是最好的你可能就丧失了顾客，所以有能力就做一个能跟顾客对话的小数码人吧，这样才能最大程度的增加客户粘性。

6. 公司透明化

因为顾及到公众形象，很多公司会把不好的用户评价，负面新闻和不成功的产品尽量掩饰起来。但如果你敢于揭示真相，你的公司文化会变成行业内竞争的一个有力武器，它会影响你的员工的主观能动性，它会吸引一大批志同道合的应聘者，然后想想你的公司会发生什么样的变化?

7. 向用户建立忠实的形象

当你开始提供个性化的服务给你的顾客时，你就有机会在顾客心中建议一个忠实的形象。 如果你在考虑为客户省钱，节省时间;如果你能提供有效的服务，你会尽量提高产品质量而不是事后