【创业学院】赚取创业第一桶金的四大秘籍

现在好多大学生毕业后很难找工作，有的博士、硕士竟然杀猪、扫垃圾。那么我们应该怎么样自己创业赚钱呢？如何赚取人生的第一桶金？创富指南网推荐你四大秘籍！

一、一门手艺

都说拥有万贯家财，不如有一薄技在身。就凭这身薄技，最低目标是能养家糊口，最高目标是能发家致富而创下万贯家财。

张果喜是中国大陆第一个亿万富翁，也是迄今为止中国唯一把自己的姓名写到行星上的企业家。他是一个木匠，在上海艺术雕刻品一厂学会了生产雕刻樟木箱。凭着这门手艺，他在广交会拿到不少订单，20个樟木箱，赚了一万多元。

第一桶金的掘得，使他把家当全部押在传统木雕业上，最终有了今天的成果。

陈逸飞到美国，先是替博物馆修画，报酬是3美金1小时。因画技出众而进入画廊，当听到有人出价每张画3000美金时，陈逸飞说：“我一下觉得中了头彩，仿佛天上掉了个馅饼下来。”这样，才有了他今日的视觉产业。

经验之谈：没有手艺，要去学门手艺。首先最好是在你准备打天下的地方，学门拾遗补缺类的手艺。掌握手艺后，就要向精益求精发展，要在一个区域里竖起旗帜，并在中间进行区域的扩大。

二、借鸡生蛋

王志东虽然已经离开了新浪网，但他“借船出海”的举措，是运作相当成功的一例。

1993年王志东向四通融资500万元港币，创办四通利方，后来，四通利方与华渊网合并，易名新浪。1999年，在国际上融资2500万美元，后来，又向戴尔电脑和软银等融资6000万美元。2000年，上市纳斯达克，融资打开新天地。

经验之谈：荀子老先生对此早有总结——“假舆马者，非利足也，而致千里；假舟楫者，非能水也，而绝江河。君子非生异也，善假于物也。”

三、捕捉机遇

这个榜样是上海的杨怀定，人称杨百万。应该说，他的第一桶金是来自国库券的异地交易。苗头是在上海看到的，108元买进，113元卖掉，4个小时赚了800元。

他说：“赚了以后，我就开始想入非非，在外地108元买回，到上海112元卖掉。”

心动不如行动，他立刻到合肥，那里的国库券与上海的差价是30元。两天时间，他就赚了6000元。他认为自己“找到了一条挖金矿的路”。

经验之谈：发现机会要有眼光，兑现机会需要行动。这一切，还要有学识、毅力等内功的支撑。

四、自己动手

吉利汽车集团的董事长李书福的第一桶金是开照相馆掘得的。到南京路的冠龙，只买了几个灯泡。1千多元的反光罩买不起，自己动手做了一个，只要两元，他觉得与敲个白铁皮的水桶没有多大的区别，甚至连照相机上装胶片的玩意，都是自己做的。