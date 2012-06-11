信任有价 “人脉型”创业受追捧

“人生前半段，如果你努力为世界的需要添砖加瓦，后半段你会发现，这个世界会为你的需要添砖加瓦。”在正和岛的“开岛仪式”上，创始人刘东华用“怒吼”般的致辞再次给人留下了深刻印象。

这一天是六一国际儿童节。刘东华重新开始了他的“旅程”——1992年，刘东华在经济日报创办民营经济专版；1997年开始，他为《中国企业家》杂志工作了整整15年。

刘东华接受记者专访时这样说，长袖善舞让他在数十年内聚集了一批企业家，像一个有耐心的拾贝人，将牡蛎一个个敲开，将珍珠串起来——一长串的名字包括柳传志、王健林、马蔚华、朱新礼、李开复……

信任的价值

媒体人每天做的都是跟人打交道的工作。但鲜有人从中判断真正的价值和善用其中的价值。刘东华则不同。媒体人的身份让他得以结交一批当时中国最早的民营企业家。这中间包括现在被他称为“长者、贵人”的柳传志，当时有中国民企教父之称的牟其中，以及一腔热血创业，如今坐拥最大互联网商业平台的马云。

刘东华从事媒体行业伊始，就能够和大部分采访对象建立良好的长期关系。在他编织自己关系网的同时，另一名女记者胡舒立也开始有意识地去遍访当时中国的顶尖金融家和经济学者。“高西庆掌管着中国2000亿美元的主权财富基金，王岐山是副总理和经济政策制定者，周小川则是央行行长。”《纽约客》在对胡舒立的报道中如是说。

刘东华和企业家的交好，似乎建立在一种相同的价值观之上。“追求生命价值最大化是每个人的追求。”“如果大家觉得你是一个对的人，在做一件对的事，大家自然会来帮你。”与大部分媒体人带着质疑看中国企业家做事动机不同，刘东华对企业家有着一种特殊的理解和惺惺相惜。

正是基于这样的相互理解，刘东华在中国企业家俱乐部建立之时就把聚会变成了一个“吐槽”之地。一名俱乐部的会员调侃说，在这里企业家有时就像是在外面受了委屈的孩子，回家向家里人抱怨。

而刘东华眼中，这种信任感的日积月累产生了巨大的价值，这也是他创建 “正和岛”的原因之一。“信息过剩之后，最稀缺的是时间；关系过剩之后，最稀缺的是信任；数据过剩之后，最稀缺的是安全；价值过剩之后，最稀缺的是生命。”

出于这些判断，刘东华决心建立一个可以让中国企业家安心交流的地方。这种产品比腾讯QQ和新浪微博吸引的人群更为高端。随之，刘东华亲自制定了一系列“岛规”，四个词的价值观：爱生活、讲诚信、负责任、建设性。五条戒律：1.无诚信的交往；2.无底线的商业；3.无尊严的人格；4.无原则的行善；5.无良知的享乐。六条行为规范：1.理性地判断，建设性地表达；2.说话算话，恪守承诺；3.包容个性，尊重差异；4.不随便麻烦别人，不死缠烂打；5.不发口水帖，不兜售生意；6.不拿不宜公开的信息到岛外去晒。

毫无疑问，这一切都带着一种理想主义的色彩。

人脉型创业

“全球500强的CEO很多都是我的好朋友，但是只要我一离开《财富》杂志，他们会立即扔掉我的电话号码。”美国 《财富》杂志总编辑约翰·休伊1999年对刘东华说过这一段话。

但值得庆幸的是，在刘东华创业的路上，以往建立关系的企业家们并没有选择扔掉他的电话号码。柳传志和王健林曾经提醒过刘东华要想清楚自己的商业模式。依文集团董事长夏华等人则劝刘东华只要按照自己喜欢的方式去做，成功就是一种必然。

一方面，刘东华在人脉的经营上可圈可点；另一方面，中国人对于面子以及人情的重视，西方企业家望尘莫及。这一点不仅仅在刘东华的创业过程中体现，在其他媒体人的创业过程中也有不同程度的体现。

王利芬创业建立优米网，过去央视《赢在中国》的老关系户——李开复、熊晓鸽、俞敏洪等人在创业初期都给了她很大的支持。

财新传媒的创始人胡舒立、《创业家》杂志的创始人牛文文，在人脉的基础上，自己多年在媒体行业的从业经验也为他们创业加分不少。

在刘东华创办的正和岛上线之前，《中国企业家》前执行总编李岷于2012年5月创立的个性化商业资讯网站虎嗅网也宣布正式上线。两者的相同之处是，都选择了比以往纸类媒体更有前景和挑战性的新媒体。这从另一个角度也代表着传统媒体人对新媒体的一种探索。

对于正和岛的未来，人们还有各种各样的疑问和猜测。一个小众的平台如何能够保持用户黏性和活跃度？凭借人脉关系创建的企业究竟能走多久？据正和岛工作人员称，目前上岛的企业家人数接近1000人。按照2万的会费粗略估算，正和岛的前期营业收入已经接近2000万。对于未来，刘东华显得很有信心,“后面的事是我们最擅长的。我们有各种方式创造和放大价值，有些价值就适合在正和岛之内分享，有些价值不容易被误解误读，又是外部世界需要的，我们能用各种方式，把这些价值传播并放大。”