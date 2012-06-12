【创业学院】创业需承担的7大风险

你不应该招聘那些很有可能会降低上述风险的人，你应该招聘那些会给你带来绝对，甚至是不公平优势的人。这样，你就可以在游戏开始前，就先赢得游戏。
有一种说法，说创业就是要担风险。这种说法非常笼统，也有一定的误导性。实际创业者到底承担了哪些风险呢？著名投资人Chris Dixon将公司创始人所需承担的风险分成了7类，如下：
资金风险：在不同阶段，你都可能会筹不到钱，也许是因为你的公司还没有到达增值里程碑（Accretive milestone，以更高的估值获得融资。Chris Dixon认为一个公司在后一轮融资开始前，其估值应该是前一轮融资以后公司估值的两倍），也或者就是因为投资人对你所专注的领域不感兴趣。
产品风险：你不能将你的创意或者概念转化成一个有效的，引入注目的产品。
技术风险：你不能拿出足够好，或者，假如有需要的话，突破性的技术。
业务发展风险：你不能与那些影响你的产品生产和传播的公司达成交易。
市场风险：客户或者用户并不需要你的产品。
时机风险：对市场来说，你推出的产品或者服务要么太早，要么太晚。
利润风险：你做了大家想要的产品，但是你不能保护胜利的果实。所以，你的竞争对手就会挤压你的利润。
在创业早期，减轻这些风险的主要方法，还是招聘那些优秀的人才做联合创始人或者早期员工。你不应该招聘那些很有可能会降低上述风险的人，你应该招聘那些会给你带来绝对，甚至是不公平优势的人。这样，你就可以在游戏开始前，就先赢得游戏。
创业很难，而且充满风险。但假如你把所有的风险都汇聚到一块，结果就很像是在玩彩票。那些有天赋的创业者懂得去鉴定这些风险，然后尽最大的努力。
作者介绍
Chris Dixon，身兼创业者（Hunch联合创始人、Founder Collective联合创始人）和投资人（多家科技企业，包括Skype、Foursquare、Kickstarter等的早期个人投资者）双重角色，对初创企业投资、融资有丰富的实战经验和心得。
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|