【创业学院】创业需承担的7大风险

你不应该招聘那些很有可能会降低上述风险的人，你应该招聘那些会给你带来绝对，甚至是不公平优势的人。这样，你就可以在游戏开始前，就先赢得游戏。

有一种说法，说创业就是要担风险。这种说法非常笼统，也有一定的误导性。实际创业者到底承担了哪些风险呢？著名投资人Chris Dixon将公司创始人所需承担的风险分成了7类，如下：

资金风险：在不同阶段，你都可能会筹不到钱，也许是因为你的公司还没有到达增值里程碑（Accretive milestone，以更高的估值获得融资。Chris Dixon认为一个公司在后一轮融资开始前，其估值应该是前一轮融资以后公司估值的两倍），也或者就是因为投资人对你所专注的领域不感兴趣。

产品风险：你不能将你的创意或者概念转化成一个有效的，引入注目的产品。

技术风险：你不能拿出足够好，或者，假如有需要的话，突破性的技术。

业务发展风险：你不能与那些影响你的产品生产和传播的公司达成交易。

市场风险：客户或者用户并不需要你的产品。

时机风险：对市场来说，你推出的产品或者服务要么太早，要么太晚。

利润风险：你做了大家想要的产品，但是你不能保护胜利的果实。所以，你的竞争对手就会挤压你的利润。

在创业早期，减轻这些风险的主要方法，还是招聘那些优秀的人才做联合创始人或者早期员工。你不应该招聘那些很有可能会降低上述风险的人，你应该招聘那些会给你带来绝对，甚至是不公平优势的人。这样，你就可以在游戏开始前，就先赢得游戏。

创业很难，而且充满风险。但假如你把所有的风险都汇聚到一块，结果就很像是在玩彩票。那些有天赋的创业者懂得去鉴定这些风险，然后尽最大的努力。

作者介绍

Chris Dixon，身兼创业者（Hunch联合创始人、Founder Collective联合创始人）和投资人（多家科技企业，包括Skype、Foursquare、Kickstarter等的早期个人投资者）双重角色，对初创企业投资、融资有丰富的实战经验和心得。