“3G”海归创业记：大多热衷IT互联网

以“SCP国际暑期学校联合总监”身份出现在记者面前的余音，正忙着为她的公司融资。她在与红杉资本、鼎晖投资、IDG、君联资本等VC机构的融资谈判中，显得颇为老道。这位年仅23岁的女掌柜，此前已经做了15份工作，包括数次创业——这个数字比起她的偶像、纽约房产天后芭芭拉·柯克兰(Barbara Corcoran)还差了5份。

与余音一样热衷创业，普林斯顿大学2011年毕业的博士汪冠春，愣是放弃了别人梦寐以求的顶级投行高盛的Offer，和他的搭档、宾夕法尼亚大学博士胡一川，跑回国内创建了“今晚看啥”网站。两位电子信息方向的海归博士打算扮演一次“影视类的生物学家”，给世界上数百万部电影建一个基因库，帮助人们使用一种新型的推荐引擎，发现自己潜在的观影偏好。

“今晚看啥”的投资人，真格基金创始合伙人徐小平，对余音、汪冠春这些年轻的海归创业者，找到一个很潮的标签——“海二代”。在徐小平看来，这群较早(以大学前后居多)就赴海外留学的年轻一代，其思维烙印和对生活的追求，较之年长一辈的“海归”，有着更鲜明的“3G”特点：真正的国际化(Globalization)，真正能够融汇中西特点(Grew together)，而其观念和思维上也更有开创性(Groundbreaking)。在徐小平看来，这些特点，使年轻的“海二代”创业者被寄予更大的创造力。

徐小平坦言，尽管真格基金不会只根据学历背景来选择投资者，但他仍比较偏好这些具有“海二代”特质的年轻创业者，他投资的诸如聚美优品的陈欧、兰亭集势的郭去疾等，都是具有代表性的“海二代”。

不仅仅如此，活跃在一批年轻创业者中，还包括一些国外名牌大学毕业、中文说得顺溜的“国际面孔”。他们也是活跃在中国的“海二代”的代表。

在凯鹏华盈KPCB创业投资的一位投资人看来，一些新兴行业，如广告传媒、移动互联网、在线旅行、儿童教育以及社交应用(Social APP)等领域，与国外领先的创新模式相匹配度更高，年轻海归创业者容易融合和学习。

但也有不同的声音，经纬中国创始管理合伙人张颖就在多个场合明确表示，不投资没有本土经验的海归创业者。一些VC人士也告诉记者，海外模式带入国内时，会产生各种本土化的问题，成功的海归创业，处理好本土化这道坎是“必须”的。

本报记者近期采访了多位年轻的海归创业者，走近这批正在创业的“海二代”们。

汪峰：从投行小兵到电商新锐

天使投资人薛蛮子曾问汪峰：如果我消费一万块钱的包，你的网店价格为八千，我为什么不多花两千块钱，到实体店去享受VIP服务?

汪峰，LuxSea的创办人曾被《福布斯》中文网评出的“30岁以下的最佳创业者”，在十多年前，就有电子商务领域的创业经历。

上世纪90年代末，美国电子商务大热。那时汪峰在美国加州圣荷西州立大学学习计算机技术。不到18岁的他，创办了GreatDogStore公司，利用eBay、Yahoo等早期电商平台上的差价和竞拍模式，倒卖各类IT硬件产品。

在互联网二次探底的时候，汪峰意识到硅谷的就业前景低迷，于是转去商学院，毕业后到摩根大通香港分

公司工作。然而，对冷冰冰的计算机代码和财务数据，汪峰都提不起足够的兴致。

汪峰觉得，“我更愿意与人打交道”。于是，2009年，在从中欧商学院毕业后，汪峰汪峰创办了LuxSea。这是一家经营精品奢侈品以及独立设计师产品的公司。从此，他踏足时尚消费品行业，以中端奢侈品代购和代理为市场切入点。

汪峰将主力产品的定位设在1万元人民币以下。同时，这些品牌必须在欧美的高级百货公司有售。比起国内的代购网站，汪峰更多地利用海外资源，花功夫打通品牌方，让他们直接授权LuxSea为独家代理商。最终，有13个奢侈品品牌授予他代理权，但汪峰只选择推广其中的8家，如伯柯尔(Botkier)、古斯图(Gustto)等。

公司成立初期时，汪峰仍旧采用自己熟悉的电商模式。他前后找到京东、当当、亚马逊等8个电商平台，进行了不同形式的合作。

但消费品的销售不能过度倚赖电子商务，奢侈品行业尤其如此。

“人们选择电商，一是为了找便宜，二是为了图方便”，汪峰说，“但奢侈品的顾客与一般电商消费品的客户不同”，这类产品本身价格较高，且往往认知度在先，寻购行为在后。而在前期的认知过程中，线下的体验其实是很重要的环节。如薛蛮子所说，能买得起一万箱包的顾客，不会在乎两千块的网购优惠。

在汪峰看来，电商的商业模式中，利用互联网平台进行渠道推广，只是其中一部分，而电商的本质，是要将产品成功地销售到客户手上，那就意味着不排除尝试其他渠道的应用。

随后，汪峰走上一条“去电商化”的道路，更多接触线下百货公司，在上海、北京、台北等多个城市，进行商场选址，筹备实体店。今年5月16号，位于上海环球金融中心的第一家LuxSea实体店试运营，当月的销售额，即与两个电商平台的全部销量持平。汪峰的目标是，今年做到，线下实体店的营业额，占总销售额的80%。

一位看过LuxSea的投资人这么评价汪峰，他对中西方商业社会的认知和经验都相当丰富，善于见招拆招，找到市场空白，在解决问题上很是“本土化”。

“海二代”创业记

真格基金总经理方爱之刚完成了一趟硅谷之旅，去美国多所一流名校进行宣讲，主题为中国的创业机会，并从中发现好的创业“苗子”，这是真格基金寻找创业者的做法之一。毕竟，这只基金定位在“投一个时代最聪明最优秀的创业者，这些创业者是5年10年一遇的”。

方爱之加盟真格基金，颇为偶然。

当真格基金创立之初，徐小平就想找一个人来管理。他理想中的人选，首先要诚信，因为这工作离钱近;然后要有海外背景，因为需要跟留学生打交道——徐小平早就想好，从“海龟”中挖掘最好的创业者;最后要有管理和财务背景，因为“武”要能看得懂商业模式，“文”要交得出规范的财务报表。

红杉资本的一位投资经理，一直代表红杉资本跟真格基金接洽。他按图索骥想到了师姐方爱之。在他看来，除了前述履历，方爱之还曾在斯坦福大学是中国学生会主席，可以说百分百契合徐小平的要求。而且，这一职位是在北京工作，其时方爱之在通用电气上海工作，而她丈夫却在北京，回北京对她也有吸引力。

方爱之有一个大名鼎鼎的父亲，方风雷，中国最早的金融精英之一。但事实上，成就卓然的父亲是她整个青少年时期的最大压力，她一直想证明靠自己能有所成就，她是方爱之，而不仅仅是方风雷的女儿。

无论是选学校、选专业、找实习、找工作，方爱之都自己独立行事。在斯坦福读书期间，她找暑期实习职位时，盯紧了高盛和摩根大通投行部。方风雷和高盛的渊源众人皆知，于是方爱之就不告诉父亲。结果到第三轮面试时，她被淘汰了，而第四轮是最后一轮面试。好在东方不亮西方亮，她进了摩根大通投行部实习。毕业时留在摩根大通美国本部工作。

加入真格的方爱之，把天使投资当做自己的事业，干起活来颇为拼命，每周要看15-20个项目，四个月下来，她看过500多个团队。方爱之展现出的职业素养，很大部分表现在专业和务实上，并因此得到真格基金的LP、红杉资本管理人沈南鹏6个字评价：激情、专业、努力。