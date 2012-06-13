成都名微博2年近40万粉丝 运营两年仍亏损

聚粉丝发广告微博营销兴起

现在一个拥有百万粉丝的微博账号，发一条广告收取的费用不过100-200元

每个月公司开销虽然不到10万，但微博发广告收入也不到10万，运营了快2年的还没有盈利

如果你是微博控，相信你即使没有关注，也一定看过“@我们爱讲冷笑话”“@全球热门排行榜”等微博。这些微博的背后，早已不是一个人在战斗，而是成熟的微博营销团队在运作。在成都，也有一群年轻人，从2年前开始做微博运营，并且跻身微博排行榜英语类前十位，但至今却仍处于入不敷出的状况。

创业：漫画记单词吸引39万粉丝

在滨江东路一个住宅区的二楼露台上，有一间看上去像极了咖啡馆的办公室，在新浪微博上有着39万粉丝的“囧记单词”，就诞生在这里。

2010年8月，鲁珂注册了微博账号“囧记单词”，跟网友分享记单词的方法。2010年9月25日，他发了一张以漫画形式表现复杂恋爱关系的 图，标注了15个单词和词组，吸引了3000多名网友的转发。这让鲁珂看到了机会，凭着口碑营销，“囧记单词”的粉丝在5个月后突破了10万。

不到2年的时间，已经发了5000余条微博的“囧记单词”拥有39万粉丝，登上了微博排行榜英语类前十位。

模式：“大号带小号”微博营销

网上有这样一种说法，微博有1万名粉丝时，相当于你办了一份杂志，有10万名粉丝时，相当于办了一份报纸。于是有一些人瞅准这个平台做起了广告。

“刚开始转发一条微博或广告，价格可以达到400-500元，百万粉丝的账号甚至上千元一条。”鲁珂告诉记者，但价格很快就跌下来了，现在一个拥有百万粉丝的微博账号，发一条广告不过100-200元。

发广告能赚钱，但如果频繁发布广告，会引起粉丝反感。于是，鲁珂和团队新开了几个账号，主打英语学习和潮流信息。用“大号带小号”的方式，几个账号间相互转发和推广，短时间内大幅增加小号的粉丝数量。当小号粉丝达到一定数量时，便可以开始做广告了。

转型：开发手机应用程序争取扭亏

“囧记单词”现在有12名员工，其中一半专攻微博编辑和运营，另外还有设计师、程序员和市场人员。由于坚持每条微博都要原创，鲁珂不仅要自己画图做设计，还要通过各种途径购买图片，“三格、四格小漫画的价格60-100元不等。”

这笔开销，让“囧记单词”身为名博也摆脱不了赔钱的命运。鲁珂说，每个月公司的房租、工资、购图等开销虽然不到10万，但收入也不到10万，这间已经运营了快2年的公司还没有实现盈利。

现在，通过发广告盈利也不再像以前那样容易。5月28日起，新浪开始施行《新浪微博社区管理规定(试行)》规定，发布垃圾广告将被注销账号。以广告发布为盈利模式的内容账号高峰期已经过去。

鲁珂的公司已经开始做手机应用程序，开辟除了微博发广告之外创收的新途径。“如果一切顺利，今年内可以扭亏为盈。”