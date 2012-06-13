【创业学院】手握闲钱 富商如何投资理财

“小散”VS富人理财之富商观点
不少企业家称，如果手头有闲钱，他们的投资首选还是实业，不会考虑资本市场
核心提示
“股市风险太大，我无法掌控”、“我的投资首选还是实体经济，对资本市场不感兴趣”……中国证券登记结算公司最新统计数据显示，中国的有钱人很少涉足股市，那么，他们是怎么投资理财的呢?
近日，记者采访了广西的一些企业家，他们当中不少人身家过千万，有些人身家甚至过亿。他们当中的大多数人称，如果手头有闲钱，投资的首选还是实业，基本上不会考虑资本市场。
投资首选实体经济
觉得股市风险太大
出场人物：李佳伟 广西广东商会副会长、广西拼搏钢铁有限公司、南宁佳凯工贸有限公司总经理
十几年前，李佳伟怀揣着1万元钱，只身一人从福建老家来到南宁创业。当时，全国各地都在加大房地产的建设，他觉得南宁也会迎来一次大的发展，于是开店销售铁制的楼梯、窗户、栏杆。很多人还没发现其中的商机时，李佳伟已经赚到了不少钱，并陆续开了多家公司。如今，他个人身家达数千万元。
对于投资理财，李佳伟的观点十分明确。他说：“我的投资首选肯定是实体经济，买地、买房子或者开办工厂。” 前段时间，李佳伟刚刚在南宁买下了两块地。
李佳伟说，他只投资自己能看得到实物的领域，这样一来，投资风险也容易掌控。至于买股票，因为不属于实体经济领域的投资，李佳伟从不介入。在他看来，股市属于一种看不见摸不着的投资，自己无法掌控其中的风险，因此不敢轻易涉足。
从实业起步，靠实业发家，李佳伟觉得实体经济领域才是自己畅游的大好天地。只要手头有闲散资金，李佳伟都会选择做实业，根本不会考虑在资本市场上投入一分钱。
在李佳伟看来，有那么一些人钱不是很多，又找不到什么投资渠道，发现将钱存在银行里利息又太低，所以就想去股市试试运气，但这样碰运气的风险性太高了。“我身边的朋友都很少炒股，他们都在安心开店、办工厂，如何壮大自己的事业。”李佳伟说，他亲眼见过通过开店办厂赚到钱的事例，尚未见过身边有什么人通过炒股赚到钱。对于股市，他的第一感觉就是避而远之。
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