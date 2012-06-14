【创业学院】优秀老板的8个核心信念

最好的管理者对于工作场所、公司和团队都有不同的见解。来自Inc.com的一篇文章列举了优秀老板的8个核心理念。

1商业世界是一个生态系统，不是战场。普通老板会将公司之间、部门之间、团队之间的关系视为斗争，他们建立起自己的“部队”，将竞争者视为“敌人”，将顾客视为需要征服的“版图”。而优秀的老板将商业看作共生的系统，各种各样的公司可以共同生存和繁荣。他们建立的团队能够适应新的市场，并快速与其他公司、顾客甚至竞争者建立起伙伴关系。

2公司是社区，不是机器。普通老板将公司看作机器，员工无足轻重，他们希望控制一切。而优秀的老板将公司看作个人希望和梦想的集合，他们联系在一起，共同指向一个更高的目标。

3管理是服务，不是控制。普通老板希望员工严格按照他说的去做，他们会惩罚不服从者。人们不会创新，而是“等着看老板怎么说”。优秀老板会设立方向，并帮助员工获取他们完成工作所需要的资源，允许员工形成自己的规则。

4员工是自己的同事，不是自己的孩子。普通老板将员工看作下级，不成熟的人，不信任他们。优秀老板对待每个员工，都好像他/她是公司里最重要的人，各个层级的员工都会为自己的工作负起责任。

5用愿景激励，而不是用恐惧激励。普通老板将恐惧当作激励，比如开除、嘲弄、剥夺某些权益，导致员工和管理者不敢做冒险的决策。优秀的老板激发人们看到更好的未来，以及他们如何会成为未来的一部分。

6变化等于成长，而不是疼痛。普通老板将变革和变化看作是复杂和有威胁的。优秀的老板知道只有员工和组织有新想法和新方法，企业才可能成功。

7技术是提供帮助，而不是将一切自动化。普通老板认为，IT可以加强控制和提高可预测性，他们安装中心IT系统来使员工失去个性。优秀的老板将技术看作解放人类、以便更有创造性和建立更好关系的一种方法。

8工作应该有趣，而不只是辛苦。普通老板认为员工憎恨工作，潜意识将自己看作压迫者而员工是受害者。优秀的老板认为工作是令人愉快的，相信管理者最重要的工作，是尽最大的可能让员工从事让他们真正快乐的工作。