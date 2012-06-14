【创业学院】微小企业运营微博的五点建议

随着微博用户逐月增加，越来越多的企业都开通了官方微博，希望通过这个免费的平台为自己的企业品牌或者产品做宣传推广。大企业因为有雄厚的资金和背景，所以能有专业的团队来管理企业微博，再加上品牌原本就有一定的用户基数做铺垫，运营起来也能得心应手。

因为有前者的成功案例，也有越来越多的微小企业加入到微博这个大平台中来。但是，很多企业只是把企业微博开通后就随便发发内容或者置之不理了，长期下来不见效果就私下抱怨说这是大品牌玩的游戏。

有没有想过，微小企业虽然没有大企业的资源和名声，但是也可以利用自身的独特优势通过微博传递价值信息和建立用户关系。

下面笔者就一些观察和经验给出几点看法：

1 粉丝不会理睬你的产品

如果你开通企业微博只是想着怎么利用它去做广告推广你的品牌，或者利用它销售你的产品，那么你的微博粉丝肯定会越来越少。甚至，你不会拥有粉丝（僵 尸粉除外，有钱的话你要多少都是可以的）。对于小企业小品牌而言，粉丝关注你只是希望得到价值信息。因为粉丝对品牌的认知度还不够大，盲目推广产品只会适 得其反。频繁的广告和产品信息不但不能获取粉丝，还会可能让粉丝产生品牌排斥感。

虽然我们都知道开启企业微博就希望能利用这个平台为品牌或者产品做点什么，但是这些东西都不能操之过急。微博运营需要一步一步地来，逐渐和粉丝建立 关系，才能把粉丝最终转换成客户。在运营的过程中，需要慢慢累积粉丝，当粉丝达到一定基数和忠诚度后可以利用一些小型的品牌活动让粉丝逐渐接触你的产品。 如果你的产品够好，粉丝忠诚度够强，还会怕没人买你的东西吗？

2 别再发硬广了

此时此刻正在阅读这篇文章的你，有没有尝试过利用微博私信或者评论机械地发送一些产品信息给用户？如果有，那么请别再做这种傻事了。想想看，如果是 你收到这种信息，你自己会怎么做？确定不会第一时间晦气地小骂几句该死的僵尸粉，然后删除信息或者直接向管理员举报？如果你只能通过这种手段去提高品牌的 知名度或者销售产品，对不起，微博不适合你。

微博营销多数情况下都是在做口碑营销，对于好的产品粉丝们不会吝啬去和朋友分享。而对于坏的产品，粉丝们也不会吝啬去和朋友分享。所以品牌信息的传递在粉丝的心中起着重要的作用，你发了一次垃圾信息粉丝可能就会永远记住你，以后你也别再希望他们会购买你的产品了。

3 活跃一点

别害怕在微博上发表言论或者去参与别人的互动，你的影响力还没有达到能造成危机公关的程度。刚开始经营企业微博的时候，你去评论别人的微博或者参加 别人发起的群活动还不一定会有人和你互动呢。所以你可以经常就一些热门的话题发表一些特别的看法，或者经常去评论一些影响力较大的微博，以此来增加企业微 博的曝光量。微群也是一个值得注意的地方，对于一些比较活跃的微群，可以发布一些干货或者有趣的信息和群友们分享。

虽然活跃一点是没错，但是也需要注意你的企业形象。在这里你可以先给企业构建一个微博形象，但是不能以个人的立场去代表企业的利益，否则将会造成无法估计的后果和损失。对于一些比较敏感或者代表某一方立场的言论，还是要慎重考虑是否适合发表。

4 听听粉丝们的想法

企业微博上已经有了一定的粉丝数，而你希望搞个大一点的活动全面推广一下你的产品，但是又不知道效果会如何，粉丝的接受程度会如何？这时候你就可以 适当选取一些忠实的粉丝，然后询问一下他们的想法。例如什么样的活动他们会参加，什么样的奖品他们能接受，什么时段他们会出现和你互动等等一些简单的问 题。别怕粉丝们不理会你或者会打扰到他们，粉丝也希望能体验一些新鲜而有趣的东西。

值得注意的是，不要用批量发送私信的方式把问题罗列好发给粉丝，然后坐在电脑前面期待他们的回复。那样的话，发了100封可能连一封回复都收不到。 争取空出些时间来，挑选一些时常互动的粉丝，通过几个简单的对话来了解他们的需求。我就尝试过和粉丝们直接对话询问他们的对我们企业微博的期望，大多数都 会期待你能分享一些不同而有趣的东西。

5 把你的企业微博告诉所有人吧

微博的出现已经深深地影响到人们的日常生活了，现在到处都可以看到微博的信息。商家们把微博地址贴在店铺门口，让顾客关注并和他们互动；企业主们把 微博地址布置在办公室周围的墙上，提醒员工闲暇时可以到企业微博上评论转发一下；甚至连现在的年轻男孩见到漂亮的女孩后都是首先索要微博地址（要微博比要 电话简单多了），通过长久的互动建立关系后再要电话的。想想看微博是不是已经把你包围了，你也仿佛离不开它了？

把你的企业微博地址告诉所有你知道的人吧，特别是一些创业公司，更需要多点人去了解你知道你，才能发现你的价值。你可以把你的企业微博地址放在活跃 的论坛上贴吧里，或者是一些你熟悉的其他社交网站上；你也可以把你的企业微博地址贴在你的店铺门口，公司的墙面上，甚至是家里（这个有点疯狂）。竟然你已 经开始用心地去经营你的企业微博了，那么就别怕更多的人知道它的存在。

最后，要记住你不是个人微博，你还是企业微博。