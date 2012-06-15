【创业学院】家族创业如何避免内斗

文 | Christopher Hann

跟家人亲戚一起做生意，如何避免最后反目成仇?

首先，这个问题本身就带有一种世俗的偏见。跟家人亲戚合作生意并不一定会把双方都逼疯。事实上，家族生意有其特殊优势。不信可以问问莉莉·法布尔(Lili Fable)，她家的希腊面包店Poseidon Bakery已经是纽约的一个地标，而且至今已经传承了四代。她说：“跟自家人一起做事，可以获得其他人身上得不到的爱和信任。”

Poseidon的创始人是莉莉的丈夫安东尼的祖父德米特里，他在1923年开了这家面包店。如今，莉莉和她儿子保罗(Paul)共同拥有这家老字号，而且成为了家族生意的核心与灵魂。虽然一个家族的成功秘诀未必适合所有企业，但这个家族的经验让他们的Poseidon从柯立芝(Calvin Coolidge)入主白宫时代一直经营到现在，当然值得关注。我们请莉莉总结关于家族企业合作的三个秘诀，她毫不犹豫地给出了答案。

第一，“尊重相互的个人空间”;第二，“尊重相互之间的不同”;第三，“相互之间要有清楚的沟通”。

每个人都能认同企业的目标是很重要的。企业继承专家建议，如果你打算将生意传给自己的孩子，就应该尽早让他们参与经营，让他们感到即使你没有从经济上为他们投资，至少从精神上也帮他们做好了准备。保罗和他的两个哥哥就是例子，他们刚和Poseidon柜台一样高的时候就开始在店里打转。莉莉说：“他们在一个工作狂身边长大，都很清楚做生意有多难。”

虽然家族内也总会有些小矛盾，但法布尔家从未有过严重的争执。保罗说，这是因为信任。“在企业里，不管是不是一家人，你都必须能够信任这个人跟你有同样的目标。这样，当你需要离开的时候，才能真的放心离开。”

清楚每个家庭成员在经营中的角色也很重要。2000年，法布尔母子成为合伙人，两人根据自身特点做了分工。莉莉的长处在于制作Poseidon的主打产品——千层酥皮菠菜芝心饼、果仁蜜饼——和客户关系。(她天生就是个很快乐的人。)保罗负责采购、账目和烘焙过程中需要强体力劳动的工序。“你必须让人亲自从事某些工作，找出他们的长处和短处。”保罗说：“这在任何企业都很重要——不管是不是家族生意。”

对一家已经有近90年历史的老企业来说，变化速度通常很慢。保罗说，家族应该允许每一代经营者给企业加入一点自己的元素。比如在他成为合伙人之前，Poseidon甚至没有接受过信用卡付款。

不过，某些东西是永远不会变的。Poseidon被认为是目前美国境内唯一的一家仍然用纯手工制作千层饼皮的烘培店，店内大部分丰盛的美味点心都是用这种薄如蝉翼的酥皮为基础。莉莉说：“维持好品质是任何好产品的关键。” 译 | 金笙