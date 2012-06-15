【创业学院】哪些原因让创业公司走向倒闭?

是否绝大部分创业公司都活不过5年?哪些原因让创业公司走向倒闭?

高春辉(卓越网创始人、ECSHOP 软件创始人，连续创业者)：

1.托普科技的宋如华2000年的时候说，技术不等于产品，产品不等于商品。这个话我记得很深。虽然他远走美国。但这个话没错。从技术到商品，需要走很远，而从一个想法要到能被人认可，到能产生实际的价值和收入、利润，恐怕是一样的远。

有些人高估了自己的能力，低估了要遇到的困难，从团队到竞争到收入，再加上5分钟热情的消散，我相信90%的公司都倒在这前几步没走好上了。

我个人觉得，先想好自己创业为的是什么。再把能力÷2，资源÷2，困难×2加起来，再去琢磨是否可行。尤其要从你的目标用户群那里获得真实的反馈。

2.如果打工是一种修行的话，那创业更是一种扒皮级别的修行，哪怕一夜白头。你打工，干的不好大不了换一家，创业恐怕没有回头路可走，开始了就只有做下去，而且有好的伙伴还好，没有伙伴或者伙伴离你而去，更是要自己扛住所有的压力和痛苦。到时候员工不认可你，家人不理解你，痛苦与沮丧的滋味无人可分担，对人的意志真的是一种考验。

这个和性格有必然的联系，凡是求稳的人，创业前最好是想好了最坏的结果再去创业。个人觉得比较好的办法是，放松心态，在过程中求 Level Up，即使失败了也别觉得是包袱。

彭兵(程序员，互联网，创业)：

创业两年失败，总结一下。

1.开源节流，钱一定要花在刀刃上，能节省的尽量节省，手里有更多的钱才能做更多的事，走更远的路。我当时创业时，首先就是弄了个不错的办公室，桌子、椅子都是用最好的，最近看了好几家做得不错的公司都还是几张破桌子拼凑的办公桌。

2.务实，想到一个点子，或是看到一个商机，首先是看看自己有多少资源，多大的能力，能做到多大，能做到什么程度，然后再决定要不要做。

3.生存永远比发展重要，都不能生存了还谈什么发展。

4.合作伙伴，不到万不得已不要引入外来资金，不要轻易选择合作伙伴。