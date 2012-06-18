【创业学院】未来医疗产业的5大热点趋势

在近年来的医疗产业中，医药护理和技术结合的越来越紧密，诸如远程医学和外科手术机器人在各大医院中已开始变得普遍，带来医学史上划时代的进步。那么，下一步将会是什么呢?

对于这个问题，新泽西理工学院(New Jersey Institute of Technology)的教授埃塔·达万(Atam Dhawan)，同时也是电气与电子工程师协会(IEEE)新兴技术委员会的主席，提出了在未来10年生物工程方面即将成为热点的五个领域。达万认为，医学和电子的结合将会对生命产生深远影响： “对于大多数人来说，更健康的未来依靠于一系列的进步发展，从早期诊断的生物标记到监控神经系统等。”

第一个热点将是即时医疗护理(Point of care health care)技术，这是一种通过健康监控、远程医学将医疗护理及时送到个体患者身边的方式。所有的即时护理解决方案都需要依靠患者通过电脑和专业医护取得联系，这将大大降低医疗产生的费用，同时又能保障救治的质量。同时，护理学、健康监控、电子医学(e-health)、重大疾病信息管理等将会成为发展趋势。在即时医疗护理方面，美国将会寻求和欧洲、远东地区的合作联系。所有的解决方案还取决于电脑硬件及软件系统的提高。

另一个热点是光学成像技术，它将广泛用于癌症、心血管疾病及其他纤维化疾病的诊断及发展阶段划分。当前的分子成像治疗重点关注探索天然存在的疾病分子目标，同时也关注探索正常及异常状态下分子目标间的相互联系。

在神经科学领域，生物电子、生物纳米感应器(bio-nano-sensor)技术及神经学工程三项快速兴起的新兴技术取得了惊人的成就。对于提高神经系统、神经生理学及神经障碍的基本认知具有至关重要的意义，同时也有助于开发应用于神经组织界面的设备。

对于大多数人来说，组织工程及再生医学是未来的发展趋势。基于干细胞的治疗方式将再生医学引入人们的视线焦点，成为现代医学实践的一部分。同样基因治疗也占有一席之地。

最后，医学及生物机器人将成为医疗护理的一部分。达万说：“机器人将会发展成微型纳米设备或大型设备，在诊断、手术、修复学、复原及个人援助方面发挥效用。临床治疗及外科手术方面的机器人应用将会得到进一步提高，传感器、制动器和实时系统将会给医学界带来革命性的影响。”