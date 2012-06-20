【创业学院】成为富豪的赚钱八大定律

永远是10%的人赚钱，90%的人赔钱，这是市场的铁律，不论是股市，还是开公司、办企业，都不会改变。
如果人人都赚钱，那么谁赔钱，钱从何处来?
天下人不可能都是富人，也不可能都是穷人!
但富人永远是少数，穷人永远是多数!
这是上帝定的，谁也没办法。
但赚钱总是有办法，就是你去做10%的人，不要去做大多数人。
做少数富人，你需要换思想，转变观念，拥有富人的思维，就是和大多数人不一样的思维。
有人说得好：“换个方向，你就是第一。”因为大多数人都是一个方向，千军万马都一样的思维，一样的行为，是群盲，就象羊群一样。
赚钱第一定律：你要做羊，还是做狼?
数英雄，论成败，天下财富在谁手?10%的人拥有90%的财富，90%的人拥有10%的财富。你要想富，你就得研究富的办法，研究富翁的思想和行为，象富人那样做，立下雄心壮志，做出不凡的业绩，很快你就是富翁!
“富人思来年，穷人思眼前”，这就是赚钱第一定律!
赚钱第二定律：金钱遍地都是，赚钱很容易!
问苍茫大地，谁主财富!为什么他能赚钱，你不能赚钱。追根求源，想赚钱——首先你要对钱有兴趣，对钱有一个正确的认识，不然钱不会找你。钱不是罪恶，她是价值的化身，是业绩的体现，是智慧的回报。
物以类聚，钱以人分。你必须对钱有浓厚的兴趣，感觉赚钱很有意思，很好玩，你喜欢钱，钱才能喜欢你。这决不是拜金主义，而是金钱运行的内在规律，不信你看那些富翁都喜欢钱，都能把钱玩得非常了得，看看比尔盖茨，看看沃伦巴菲特，看看乔治索罗斯。
金钱遍地都是，赚钱很容易。你必须确立这样的观念。如果你觉得赚钱很难，那么赚钱真的很难。那些大富翁没有一个认为赚钱难的，反倒认为花钱太难。
你要牢记，赚钱真的很容易，随便动动脑筋就能来钱。这可不是教你吹牛，这是赚大钱，当富翁的思想基础，你不得不信!
21世纪网站|
华尔街日报中文网|
中国经营报社网站|
世界经理人网|
每日经济新闻网|
BNET商业英才网|
价值中国网|
麦肯锡季刊|
哈佛商业评论网| 沃顿知识在线| BCG咨询| IBM价值研究院| 中国三星经济研究院| 野村证券| IINSEAD智库网| 猎聘网| 商业评论网|
财经国家新闻网|
新浪财经|
网易财经|
腾讯财经|
凤凰财经|
东方财富网|
中国新闻网|
一财网|
华讯财经|
cri国际在线|
中国证券网|
大智慧|
中商情报网| 创业邦| 搜房网| 携程网| 天下金融网| ZOL企业信息化| 华声在线| Windin万点| 比特网CIO| 译言| 媒介网|
赛迪经略| 挖贝网| 商报供求网| 市场部| 中投顾问| 城市中国| 资金管理网| 会唐网| android开发者社区| DOIT| 21财经搜索|
阿里巴巴生意经| 人大EMBA| 中国时尚品牌网| 北京写字楼网| 上海房产网| 虎嗅网| 中国人力资源开发网| 环球外汇网| 迈点网|
创业家| 中国日报网|