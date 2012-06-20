【创业学院】成为富豪的赚钱八大定律

永远是10%的人赚钱，90%的人赔钱，这是市场的铁律，不论是股市，还是开公司、办企业，都不会改变。

如果人人都赚钱，那么谁赔钱，钱从何处来?

天下人不可能都是富人，也不可能都是穷人!

但富人永远是少数，穷人永远是多数!

这是上帝定的，谁也没办法。

但赚钱总是有办法，就是你去做10%的人，不要去做大多数人。

做少数富人，你需要换思想，转变观念，拥有富人的思维，就是和大多数人不一样的思维。

有人说得好：“换个方向，你就是第一。”因为大多数人都是一个方向，千军万马都一样的思维，一样的行为，是群盲，就象羊群一样。

赚钱第一定律：你要做羊，还是做狼?

数英雄，论成败，天下财富在谁手?10%的人拥有90%的财富，90%的人拥有10%的财富。你要想富，你就得研究富的办法，研究富翁的思想和行为，象富人那样做，立下雄心壮志，做出不凡的业绩，很快你就是富翁!

“富人思来年，穷人思眼前”，这就是赚钱第一定律!

赚钱第二定律：金钱遍地都是，赚钱很容易!

问苍茫大地，谁主财富!为什么他能赚钱，你不能赚钱。追根求源，想赚钱——首先你要对钱有兴趣，对钱有一个正确的认识，不然钱不会找你。钱不是罪恶，她是价值的化身，是业绩的体现，是智慧的回报。

物以类聚，钱以人分。你必须对钱有浓厚的兴趣，感觉赚钱很有意思，很好玩，你喜欢钱，钱才能喜欢你。这决不是拜金主义，而是金钱运行的内在规律，不信你看那些富翁都喜欢钱，都能把钱玩得非常了得，看看比尔盖茨，看看沃伦巴菲特，看看乔治索罗斯。

金钱遍地都是，赚钱很容易。你必须确立这样的观念。如果你觉得赚钱很难，那么赚钱真的很难。那些大富翁没有一个认为赚钱难的，反倒认为花钱太难。

你要牢记，赚钱真的很容易，随便动动脑筋就能来钱。这可不是教你吹牛，这是赚大钱，当富翁的思想基础，你不得不信!