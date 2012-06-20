16亿欧元！欧洲杯赚翻了

总收入达16亿欧元 奖金总额近3亿欧元

正在火热进行中的欧洲杯，不仅是一场世界级的足球盛宴，更是一个世界级的大生意。

据权威机构估算，本届欧洲杯的总收入将达到16亿欧元，16支参赛球队的总价值达到37.44亿欧元，而乌克兰和波兰两个主办国至少将获利8.46亿欧元。2012年欧洲杯的“GDP”，粗略统计，至少61.9亿欧元。

金光闪闪的欧洲杯，一场让欧洲人暂时忘记欧债危机的狂欢。

欧足联“大赢家”

论欧洲杯真正的“大赢家”，欧足联当之无愧。基辅大学日前发布了一份“欧洲杯经济效益研究”的报告，报告称，2012年欧洲杯的总收入有望达到16亿欧元之巨，其中，仅电视转播权就在全球卖了近10亿欧元。继2008年欧洲杯，欧足联总收入达到13亿欧元、净收入近7亿欧元之后，再创历史新高。

欧洲杯的经济效益体现在门票销售、电视转播、旅游、食品饮料销售、赞助商以及电信和新媒体服务等各个方面。其中，占据大头的是电视转播权和赞助商；报告称，本届欧洲杯，这两项收益将会超过10.5亿欧元，将比2008年整整多了2亿欧元。据悉，2016年欧洲杯转播权正在竞价中，欧足联坐地起价，总标价高达12亿欧元。

从转播权销售收入上比较，2006年德国世界杯的该项收入约为10.8亿欧元，而2008年欧洲杯的转播权收入高达8亿欧元。考虑到世界杯有64场比赛，而欧洲杯仅有31场比赛，欧洲杯的含金量显然比世界杯要高得多。

来自各级赞助商的赞助费也是欧足联的主要收入之一。2008年欧洲杯一共有包括麦当劳和可口可乐在内的10家官方赞助商，平均每家的赞助金额在2500万欧元左右，这为欧足联带来了超过2.5亿欧元的收入。

平均座位是33750个，预计球票销售能达到将近2亿欧元。2008年欧洲杯，传统强队英格兰未能进入决赛阶段；2012年欧洲杯，英格兰顺利杀入决赛阶段，数量庞大、消费力惊人的英国球迷被视为欧洲杯的一大“摇钱树”。

基辅大学的报告称，大赛期间，估计有140万名游客涌入两个主办国，旅游业将给乌克兰带来1.52亿欧元收入，给波兰带来1.94亿欧元收入。仅欧洲杯一项，就能让乌克兰的酒店入住天数增加50万天，当地酒店将比平时多出70万人次的入住消费。本届欧洲杯通过媒体转播比赛带来的电视广告等经济效益(两个国家加起来)预计至少将有5亿欧元。

近3亿欧元的总奖金

当然，欧足联不是“铁公鸡”。大笔进账的同时，欧足联出台了诱人的奖励政策。2012年欧洲杯的总奖金高达1.96亿欧元，比上一届欧洲杯增加了1200万欧元。

欧足联规定：进入欧洲杯决赛圈的16支球队各可获得800万欧元的保底奖金，每场小组赛获胜奖金100万欧元，平局奖金50万欧元。晋级四分之一决赛的8支球队各获得200万欧元奖金，而没能晋级但在各个小组中排名第三的4支球队各获得100万欧元奖金（这是为了避免最后一轮小组赛两支出线无望的球队踢得毫无斗志，影响比赛的观赏性）。晋级半决赛的4支球队各获得300万欧元，亚军奖金450万欧元，冠军奖金750万欧元。这样算起来，如果一支球队能够以全胜战绩夺冠，那么可以获得总计2350万欧元的奖金。

此外，为欧洲杯16支参赛球队贡献国脚的俱乐部将会参与分红。据《米兰体育报》报道，本届欧洲杯，俱乐部分红达到1亿欧元，规模甚至远远超过世界杯。在2010年南非世界杯中，俱乐部分红只有3000万欧元。2014年巴西世界杯，俱乐部分红也不会超过5500万欧元。