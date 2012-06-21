【创业学院】中国式创业：时髦还是梦想？

“创业”，在过去几年中已成为中国的热门词汇。有调查表明，中国创业者中，85%的目的是赚钱，这个比例在印度是65%，在美国是15%。这种种现象，形成了独特的“中国式创业”热潮。FT青岛国际经济高峰论坛上，企业家袁岳主持的主题为“中国式创业”的圆桌讨论中，新浪集团CEO兼总裁曹国伟，真格基金创始人、新东方创始人徐小平，依文集团董事长夏华，高和资本董事长苏鑫和北京数象互动创始人朱炜都发表了独到的见解。

曹国伟提到，微博对于新浪就像第二次创业。新浪对于新浪微博，就相当于一个微博基金，投资的是一个微博生态圈。在这个生态圈中，每个微博都可能成为一家商店。下一步就希望有第三方微博发展中介机构加入进来。他强调，创业者要理性，要抓住最好的时机，找到最好的切入点。在他眼里，下一个十年中，创业机会最多的领域是移动互联网和电子商务。

徐小平认为创业最原始的欲望就是谋生。而一种创业模式是否值得投资，最好的检验方法就是家人、朋友、同事是否愿意出资，哪怕出资额很少，只有几千块，也很能说明问题。最容易实现的创业是在工作经验中发现了需求，然后去满足它。只为了创业而创业，是不可取的。

“创业数次失败，也不要抱怨，如果抱怨，就说明这不是你真正想做的。”是高和资本董事长苏鑫的经验谈。09年10月之前，他是SOHO中国的董事，四十岁那年，追随内心的想法创业。众所周知，在中国创业的不可测因素比较多，但正因为如此，他认为在中国创业同样存在着更多的“结构性机会”。

依文集团董事长夏华总结道，创业者得有三种心态：一，外行的心态。把自己当成外行人，把所有的同行视为内行人，虚心学习，从而释放自己最大的潜质。二，地板的心态。对任何踩在自己身上的人要坦然处之。三，挖井的心态。所有的创业者都想挖出水来，但大部分创业者有投机心态，都希望自己是那个最后一棒接力挖到水的人。挖了几下不出水，就走了。夏华说：“他们不是在挖井，而是在挖坑。”