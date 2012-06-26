【创业学院】创业者该如何看待腾讯的“跟进”?

创业者找VC时，VC 最爱问的问题是你这个创业项目，如果腾讯跟进了，而且几乎是产品上完全复制，你会怎么办?

在知乎上这个问题得到了广泛关注和热烈讨论，其中得票最高的是朱继玉，以下为他的主要观点：

第一，并不是非此即彼!这世界上的东西，有些有一个就够了，有些事，则多存在一个，给大家多一个选择是好的。比如QQ这样的通讯工具，有一个就够了，多了也没用，但是像BBS论坛，则多一个挺好，每一个氛围都会不一样的。

所以，小公司最好是选择做后者，当腾讯过来抢市场的时候，它的大举进入，会大大扩大市场空间，使得更多的人接受这个新事物。人家并不是抢了你的市场，而是帮你扩大了市场。因此，你就可以跟着它发展，利用它快速扩张的能力，实现自己的扩张。只要你能做出自己的个性来，用户通常都会选择在使用腾讯服务的时候，也来尝试一下的你的服务。所以在用户身上下功夫，只要做出自己的特色，一定能留住大量用户的。

世界上用户只需要一个的东西很少，也所以这么多年，腾讯真正踩死了的公司没几家，反倒是很多可以利用腾讯的竞争，更好地发展自己。像论坛门户网店这些，用户自然是喜欢多一家，多一个选择的。即使像QQ这样的小工具，像操作系统这样复杂的工具(这个只是表明上用户看到的简单和复杂，实际上背后QQ未必比操作系统简单)，世界上都不会只能活一家。所以说，要求用户只能用什么，不能用什么是件多傻逼的事情啊!大部分人都是可以在腾讯的竞争中获益的。

第二，看清竞争的本质。据我所知，过去的十年里，真正是被腾讯吃掉的有了名气的公司，也就联众一家吧。说这个的时候，一定还会有知友出来跟我提开心农场的例子。那就一起说说它们，虽然一个是企业，一个只是一款小产品。

联众之死，有多少原因是因为腾讯，还是要两说的，如果联众有个好的掌舵人，它应该是可以参考盛大和4399小游戏的发展过程，而不该是走关门大吉的路。如果说腾讯挡了联众的路，把它逼到死胡同，那盛大和4399这两种模式怎么就活下来并不断壮大呢?

农场的事，可以换个更通俗点的说法。世界上有几家赌场，开始都只玩牌，突然有一天，你在自己的小赌场里开始玩一种新东西，叫农场或者麻将都行，突然吸引了很多人来你这玩。这个时候，大赌场看到这个玩法很受欢迎，赌客被你抢走了不少，于是也引进到自己的场子里玩，又把大部分赌客给抢回来了。你能说人家抄袭你，只有你的场子能玩农场或者麻将，而人家不能玩吗?一家赌场的发展，要靠的是自己的实力和服务，而无法做到靠一种别的场子都不能玩的新玩法。

不同的生意，竞争因素也各不相同。开饭馆和开赌场就大不一样，饭馆可以靠名厨师做出独一无二的美食来供顾客享用，而赌场里的玩法都一样。因此你要明白自己做的是一个什么生意。但是，不管腾讯的赌场有多大，你也还是可以再开一家的。而如果你开的新场子，又能第一个提供农场这样大热的玩法，使得赌场一炮打响，那该是个多么成功的开始啊!之后最该考虑的是如何提高服务质量留住赌客。之所以腾讯留住了，而其他公司做农场没有留住，那是因为腾讯提供的配套设施齐全，在玩农场的时候，能得到更多的其他服务，而其他公司没有那么好的服务和配套。

我们如果只做一个农场，或者只把眼光局限在提供一个农场的玩法，或者再挖空心思想一个更新的玩法，那我们根本就不能算一个生意人。我们应该知道，不论是开始做游戏大厅的联众，还是后来靠农场起家的开心，只要是在互联网上玩数字娱乐，不管你玩法如何新鲜，都不过是先开一个场子，或者在腾讯之外再新开一个场子而已，最后的竞争都是一样的。不要说我是什么”社交网络“新事物，太阳底下就没有新事物，一切不过是过去种种的重复而已。最后的竞争本质还是要回到谁提供的服务好，谁的配套设施齐全上来。

因此，弄明白你的创新是只是一种玩法，还是一种完全不同于腾讯的新生意是很重要的。

第三，别把创新、模式、点子看得太高。把自己的姿态放低点，生意就是生意!而做生意并不必然需要创新啥的。做生意只要诚信、服务好、为顾客提供价值就行了。顾客也不在乎你是创新的，还是抄袭的。我斗地主的时候，只在乎在哪斗地主好玩，哪管它斗地主是谁想出来的。所以，创业只需要会做生意就行，而不是需要会创新，这也是为啥很多初中高中毕业的人，最后在生意场上比那些学历更高的人还要成功的原因所在，而他们起家的时候，甚至完全没有什么创新，只有模仿。因为生意并不必然要求创新，会模仿就够了。

所以，你应该明白：你做的是生意，不是创新，腾讯抄袭的是创新，而不是生意。因为腾讯早就在做生意了，它抄你的创新，不过是为了给顾客提供更好的服务，让自己的配套设施更齐全而已，是无可厚非的。而创新之后，你要做的就是学习腾讯，或者叫抄袭/山寨腾讯都行。

关于腾讯的竞争，我想说的就这三点了。不过，对一种企图避免别人来竞争的错误观点，我还想说几句。这种错误观点的做法，无非一是保持神秘，二是持续创新，以做到让别人无法模仿抄袭。