【创业学院】创业MBA：什么时候可以借钱？

我常常提醒创业者不要轻易的借钱创业，尤其是早期网络创业者。虽然政府提供了不少创业贷款，但那些其实不是很好的资金来源。早期网络创业属于高风险、高报酬的“投资行为”—— 至少需要投资你的时间与机会成本，用贷款这种务必要连本带利归还的资金来支助，其实是非常不搭的创业方式。

换句话说，当你把钱借来，拿去花费在装潢、房租、水电、早期产品开发、人事成本等这些不知道何时会产生利润的“费用”上时，这是非常危险的。因为这些花掉的本金，不但将来必须归还，而且每过一天，就会有更多的利息被加在必须归还的金额上面。

但也相对的，另一种状况下，贷款不但几乎没有危险，却可能是最好的资金来源，那就是当你把借来的钱花费在“资产”，而不是费用上面时。举例来说，假设你经营的是早餐店，每天早上门口都大排长龙，叁明治做来不及卖，导致许多不想等的客人放弃走人。这时候，如果你去跟政府借创业贷款，拿来添购一套烤箱、铁板设备，用以增加叁明治的製作速度，那其实就是把借来的钱投资在资产。

假设这套设备的成本是 10 万，银行贷款年利率 6%，那每个月的利息支出就是 500 元台币。再假设你平均每卖一个叁明治可以赚 5 元，那这套新设备只要每个月能帮你多卖 100 个叁明治，也就是每天多卖 3.3 个，那就可以把利息钱赚回来。如果你每天能因此多卖 13.3 个叁明治，那多出来的 50 元利润，就是多赚的。如果每天都可以多赚 50 元，那一年就可以多赚 18,250 元，也就是 5.5 年后，你就可以把借来的 10 万元本金通通还给银行。还款后，这套设备未来所有产生的叁明治利润，就通通是你的收入。(当然这里面还要考虑折旧的情况，不过为了简化起见，今天先假设这套设备可以持续使用非常久，暂时不用考虑折旧。)

而假设你跟银行借了钱，但过了半年之后，却发现客人突然不吃叁明治改吃广东粥，那没关係，你还是可以把这套设备转手卖给其他早餐店。即使是要打 8 折卖掉，你实质需要补贴银行的也只有 2 万元，而不是 10 万元全部。相反的，如果隔壁的餐厅也跟银行借了 10 万元，但他们并不是把借来的钱花在设备上，而是把它花在美美的装潢，结果开张后发现客人不来，不久之后不堪亏损决定要收起来，那这时绝大多数的装潢花费是无法转让的，换句话说，这个餐厅的老闆必须要自掏腰包，想办法把 10 万元的借款还给银行。

所以明确的“生财能力”与“市场价值”，就是“资产”与“费用”的两个最大差别。资产是用来生财的，如果你不用了，往往也可以用合理的价格转让给其他人拿去去生财，所以跟银行借钱来添购资产，是合理的方法。而费用的生财能力往往是比较不明确的，尤其是早期的产品研发费用，在确定市场愿意买单之前，这些费用的回收机率是无法预估的，所以拿必须要还的贷款来支付，是不搭的资本架构。

而回到互联网业，在过去，“服务器”可以勉强被当作生财设备 (虽然折旧速度超快)。但现在进到了云端时代，连 Servers 也没有人在买了。因此在网路业可以被当作资产的东西也越来越少 — 一个“好网址”或许是仅存传统上可以被归类为“资产”的东西，但当“后 PC”的行动设备越盛行，URL 也将会越来越不重要。

但除了传统型态的资产，网路业裡面还有另一种东西，是具有“生财”能力，也有「市场价值」的，那就是“会产生营收的用户”(或者，更好的是“会重复产生毛利的用户”)。当你的产品已经具有赚钱的能力，也知道平均每个用户的终身贡献值 (LTV, Life-Time Value) 时，你就等于找到了具有的生财能力的资产。接着，如果你也知道这些资产的购买成本，也就是用户的平均取得成本 (CPA, Cost Per Acquisition)，并且这个成本是小于他们的终身价值时，那，你就有了一个可以“投资”的机会，也就是可以考虑贷款来支助的时候。因为当你把借来的钱拿去买用户，你知道有很大的机率，这些用户未来会产生足够的利润，让你可以归还本金和利息，这样的风险与报酬组合，就是合理的。