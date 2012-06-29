【创业学院】创业8故事：听“老江湖”话当年授真经

“我身边的海归创业者”讨论现场 图片来源：创业邦

对于创业者，这是一个最好的时代，这也是一个最坏的时代。一边互联网大热，移动互联网生机勃勃，创业者挥袖蜂拥，投资事件频现，暴富神话不断上演呈现一派全民创业大潮，另一边也有团购倒闭、电商亏损、政策监管趋紧、创业面临的资金断裂、管理缺失等问题横生又是一幅险象环生图。可能正如杨宁所讲，创业是永恒的，因为它能给社会带来真正的价值。如何避免在这创业掘金路上中枪而死，这是所有创业者想的问题，在今天的中国海归创业领袖峰会上，徐小平、杨宁、甘剑平、陈大同等在“我身边的海归创业者”圆桌论坛中，讲述了自己创业经历。我们可以看看曾经的创业者，这些“老江湖”们的经历，什么事情让他们到现在还后怕或庆幸?顺便偷师这些“老江湖”吧!

“火眼金睛”徐小平：我能看的到市场需求

创业真经：发现需求。

徐小平，这个大智若愚的老江湖，在讲起他创业的经历时，觉得他似乎是长了一双孙悟空的火眼金睛。据他讲述，当初创业，没有什么商业模式，也不知道做什么。当时俞敏洪做新东方的时候已经非常大了，自己在新东方任教，跟学生聊天的时候发现，许多学生拿到奖学金拿不到签证，或者拿到高分拿不到奖学金，这个问题非常严重，许多学生成绩非常高，但是却不会申请，或者拿到哈佛奖学金就是不会跟人家打交道。他发现学生真正需求是出国，在发现这种巨大的市场后，才抓住机遇做签证咨询、留学咨询。

“劫后余生”陈大同：接地气

创业真经：科技创业要理清时机，敢吃螃蟹的并不一定能活下来，也可能横死!

陈大同用“非常后怕的事儿”来形容他做展讯的经历。据他所说，2000年刚开始做展讯的时候，国际上3G标刚刚通过，国际上面成立做3G手机的公司有十几个。结果到后来，陈大同发现除了展讯以外所有的都死了。陈大同坦称，他们分析原因之所以能活下来的原因是：第一，展讯是唯一一家挂羊头卖狗肉的公司，与投资人洽谈的的时候说要做3G，但实际做的是2G，其他的3G公司全死掉了。展讯从09、10年才赚到钱。第二，展讯是唯一一个华人创办的公司回到大陆来做的，要是在硅谷做肯定就死掉了。

“说客”甘剑平：政府管制要尽量少

创业真经：打造优秀的团队。

甘剑平06年开始做企业创投人，他的主管合伙人都是在行业里的元老，相比之下，他的困难就在于当时找项目做项目的困难。近几年的甘剑平做了一些好的项目，像世纪佳缘、淘米、小米手机等等主要是具备优秀创业团队打造了比较好的公司。在他看来 ，中国创业环境整体来讲是非常恶劣的，基本上都是大学刚毕业就想创业的创业者，而中国投资环境也比较恶劣，要办一个公司要找工商，要搞零售就要找城管，开个餐厅还要找卫生局等等。在中国任何一个创业公司分分钟有可能被某一个政府机关或者是某一件小事儿很快被夭折，对于像甘剑平这样的投资人来说更愿意投资一些比较成熟一点，经验比较丰富，所谓的老江湖来做投资企业。现场他呼吁一下主管部门，把政府管制降到最低点，让创业人士有足够的能力去发挥他们的才能，做他们想做的事儿，只要不违反大的法律法规，任何一个创业的激情不要在初期就被一些条条框框给扼杀。

“创业72变”杨宁：最大的风险在于创始人

创业真经：创业者的想法最重要，要分析“天时”，不要逆天。

在杨宁看来，创业的风险不是有没有钱、外部环境之类，而是公司的创始人，也就是公司CEO。“如果公司CEO脑子进水的话，你帐目上有做多现金，再多的钱也没有用”，杨宁尖刻的表示。同时他也坦称“自己脑子也进过水”，最后也比较惨，在空中网之后，做空中搜索，当年确实想挑战百度，想做一个新型的搜索引擎，当时在技术方面确实有优势，甚至之后把搜索关掉的时候，很多朋友为这惋惜。而之所以不做，原因是当时搜索的格局已定，天使已经不会再支持一个新的搜索引擎起来了，资本市场也不会给这样一个公司注大量资本了，用户脑子已经天天想着搜索就是百度了，所以这个时机已经不再了。“天时不再的时候，千万不要再做任何逆天的事情”，杨宁感慨着。据他讲述，当时因为选择的错误，导致最后在这上面亏了很多钱。最后他衷告创业者：“当别人跟你说不好听的声音的时候一定要去听，不要像我这样犯这样大的错误。”