创业公司被收购悲剧：Winamp如何自毁长城

前段时间，我们报道了Flickr被雅虎收购后没落的过程。类似这样，被大公司收购来糟蹋的创业新星，实在太多了。

今天我们来看另一个故事。Winamp的故事。

在1990年代后期，每个音乐极客都有一个Winamp软件，它的骆驼logo出现在全球，大笔资金的收购机会尾随着它。但1999年，AOL以8000万到1亿美元的价格高调收购了Winamp之后，它几乎立刻失去了创新优势。

2012，Winamp低调地迎来了它的15周年，而互联网仿佛已经忘记了它那个注明但又古怪的口号“really whips the llama's ass”。当年，这个口号曾让Winamp听起来像是要带来数字音乐革命一样，而它也的确获得过契机。

“要不是AOL收购Winamp之后管理不善，今天根本没iTunes什么事。”Winamp的第一任总经理、也是第一个雇员Rob Lord说。

Winamp的最早开发者Justin Frankel也赞同这个观点。他在接受BetaNews采访时说：“我总盼着他们醒悟过来当时正在扼杀Winamp，好赶紧找到条更好的路。但AOL似乎总是限于内斗，没有任何作为。”

2004年年初，滚石杂志称Nullsoft的创始人Frankel为“世界上最危险的极客”，但危险极客却没法适应AOL这样的公司。同年，Frankel辞职，在自己的网站写了几行字：“对我来说，编程是一种自我表达的形式，公司却牵制我最有效表达自己的方法。我作为独立个体是无法接受，所以我必须离开。”但这篇文字随后被删了。

今天，Winamp仍在不断更新，AOL在2010年发布了其第一个Android版本，2011年又发布了Mac版。神奇的是，时间过去这么久，AOL却仍能从中获得足够体面的收入。公司拒绝发布官方数据，

前雇员透露说Winamp现在的年收入是600万美元。Winamp在全球仍有以百万计的用户群，其中美国本土用户只是一小部分。

然而，Winamp已然错过了应用程序的黄金岁月，它是如何挥霍掉曾经在网络音乐业务上获得的契机的呢？

这是每个创业者都应该看的故事——看完后，你需要问：如果你真心爱你的创业项目与团队，你真的要卖吗？这也是每个大公司都应该看的故事——看完后，你需要问：你买每个优秀创业公司与团队的目的到底是什么？该如何善待它们？你是在浪费金钱吗？

以下这篇回顾Winmap从崛起到被收购到被糟蹋的特写，来自美国科技资讯网站Arstechnica，由虎嗅编译，有删节。

快速崛起

像大多数创业企业一样，Winamp的创建是为了解决一个“恼人的问题”。在20年前，压缩音乐刚刚成为主流应用，要组织和播放它们还是相当困难的。Frankel一直在开发“自己想要使用的”软件。“Winamp提供了一种在电脑上听MP3的不错的、愉快的方式。这的确不是第一个MP3播放器，但之前的MP3播放器，都很难让我乐意去用。”

在Winamp之前，没有太多能盖过Windows Media Player或RealPlayer的软件。在1990年代中期，也没几个玩家可以提供基本的播放列表、少量可视化以及自定义皮肤等功能，更没法跟Winamp软件媲美的紧密、高效。即使在今天，Mac版本的Winamp只有4.2MB，而iTunes的Mac安装版则高达170MB。

1997年4月21日，Winamp发布，全称是Windows Advanced Multimedia Products。第二年，当它的母公司Nullsoft正式注册成立时，Winamp软件已经10美元一份拷贝了。你以为没人付费？错。

“被收购之前那年，我们不断签收10美元支票，每个月能挣10万美元！”Rob Lord说。在1999年5月加入Nullsoft之前，Lord是加州大学圣克鲁斯分校的学生，他参与创办了世界上第一个合法的在线音乐库。

Lord说，他加入Nullsoft时，Frankel才18岁(生于1978年)。他们在Frankel加州的父母家办公，Frankel的父亲Charles Frankel是公司的法律顾问和CFO。