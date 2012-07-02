起点创业营：48小时创业VC为什么会投你

可容纳500人规模的莘庄镇文体中心因为一场特殊的比赛被挤得满满当当，不少对创业感兴趣的观众通过自发报名来见证一群有着共同创业信仰的“践行者”的48小时创业成果。

按照这场活动的组织者之一起点创业营设定的比赛规则，创业者需要在两天内，进行产品创意分享、现场团队组队、开始产品设计，并在接受来自业内大佬组成的创业教练团点评指导后，对产品进行修正并完成最终展示。这场只有48小时的创业活动，注定是一场挑战。

提前两周在微博上公布活动信息，一周后收到了超过300位的参赛选手报名，经过仔细筛选，最后从中筛选出150余位参赛者，而在48小时的创业实战中大浪淘沙下来进入最终展示环节的仅有13组参赛团队。

据起点创业营提供的资料，此次参赛的团队来自全国各地，江浙、北京、西北乃至香港等地，比赛项目涉及手机游戏、婚恋交友、信号系统控制、在线心理咨询以及电子商务等，覆盖范围从移动互联网到传统消费行业。

48小时是个浓缩的机会

临上场前，参赛选手许正一脸的轻松。第一天早晨9点刚过，许正带着他的团队来到了起点创业营，也就是这场比赛的“练兵营”。

在这个“练兵营”的开放会议室外的玻璃上，陆续开始张贴起不少创业企业的自我简介:来自深圳的戴从磊带着他的另外两位创业伙伴前来，创业点子围绕社会团体的管理与会员交互平台，网站已开始试运营；初创企业“跑豆”带来了设计以跑步运动为主体的移动互联网应用程序，此行主要是为了向专家学习团队建设及移动互联网方面的经验；“极客”的创始人邸锐则希望能寻找到一位营销人员加入自己的团队……

不少参赛团队都表达了希望能和同行交流，也想在这里寻找到优秀创业伙伴的愿望。而比起那些仅仅拥有一个创意点子或是尚且停留在组队阶段的创业者而言，许正则带着一支由2位技术人员外加3位营销人员组成的队伍。“我已是成熟项目，现在正在做深入开发。”

许正这次带来的比赛项目是乐租网，定位于社会化租房交易平台，主要面向长租市场，让租房者和房东可以在网上直接对接，省去中介费用。

起点创业营创始合伙人查立告诉记者，48小时对于这些参赛企业而言其实是一个浓缩的机会。创业是创始人成长的过程，而在这种成长中需要很多的机会，包括有机会接触其他的创业者以及创业教练等等，就好像在课堂里既有老师指点迷津的时候，也有学生间相互学习的自由时间。

谈及入选企业的标准，查立还是坚持把团队放在第一位，尤其是团队的执行力。“谈想法很多人都有，但如何把想法落实到实际的行动才是关键。”其次查立认为是商业模式。“在早期一定要找对商业模式，不然第一步错，肯定是步步错。”最后查立认为则是潜在的市场规模，“如果规模很小就不太适合VC投资。”

第一天的组队和培训流程对于这些参赛团队而言无疑是一种创业助力，许正和队友们开始重新审度自己的项目，甚至在第一天的晚上加班加点地做项目的调整。“我们还不算卖力的，当天可是有十几个团队就直接睡在了这里，通宵赶制项目展示资料。”