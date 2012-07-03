【创业学院】创业企业招人时要重点问的11个问题

据国外媒体报道，创业企业由于变动多、风险大、工作量大等原因，并不适合所有的职场人，所以创业企业在招人时也要多加甄别：

1.你可以接受有时做“低级劳动”吗?

创业企业的员工都毫无疑问会做一些“低级劳动”或是工作职责之外的活儿，或是相较于自己的薪水“跌份”的工作，创业公司人手总是紧缺，所以每个人都要积极分担，即使是让你做复印文件此类的小学生都会做的工作。

2.你如何看待失败?

每个人都说会从失败中吸取教训，但合格的应聘者应该对此有更进一步的认识。理想的人选应该知道他们做了什么，为何会失败?他是否找到了避免失败的方法，是否能在将来不断进步?

3.你期待的工作时间安排?

创业公司一般都难以朝九晚五，加班是家常便饭。应聘者对此应该有所了解，这会占用他们很多的个人时间，社交生活会受到影响。但这只是问题的一小部分。

Foodtree的联合创始人Derek Shanahan说，“这不仅意味着我们每周工作120小时，周末要加班;也不是仅是冷落你的女友，放弃的园艺爱好。而是你无时无刻不要牵挂你的工作;创业公司总有做不完的工作、未完成的任务。即使午夜时出了什么问题，我们也要立马解决。这不是一份工作，而是一种生活态度。”

4.你是否曾在创业公司工作过?

创业公司的企业文化也没什么大不了，只是压力比较大，相互之间多争执，公司的起起伏伏可能让你像坐过山车一样恶心。这样有点“变态”的生活不太适合那些从大集团公司出来的人，曾在创业公司工作的人在此关完胜。

5.你是个创业者吗?

有的创业者或许会想他们要招像他们一样有野心、有激情、有干劲的人。其实不用这样，创业者招人来只需他们留在公司，帮助企业发展。有些有野心的人难以留住，他可能从你这里获得资源、经验后自己辞职创业。

如果你直觉这人只是想为自己工作，不要雇用他。