穷人创业指南：简洁 创新和反叛

这里谈论的是创业公司(Startups)，不适用于成熟企业，也不适用得到巨额创投资金的公司。创业公司(Startups)多数缺乏资源，唯一拥有的是创意和迅速的执行，产品的成败足以决定公司的生死，所以，速度是关键。

为了快速执行，你唯一的选择就是选择尽可能小的细分市场，设计足够小的产品，这是为了用有限的时间和金钱，建造出能够让潜在用户耳目一新的产品，对互联网产品来说，如果不是用户看到你的产品，情不自禁地WOW叫出声来，那就基本失败了。

1. 简洁的产品(Super Simple Product)

产品简单有两个好处，第一，更有可能建造一个尽可能完美的产品;因为任何创业公司都缺乏资源;如果能够把有限的资源集中于一个尽可能小的领域，更有可能做出优秀的产品。第二，一个简单但是建造完美的产品比较容易得到用户的理解和采用，甚至推荐，从而增加流行的可能，而流行是低成本扩大销量的最强有力保障。

2. 简洁的商业模式(Simple Business Model)

复杂的商业模式包含更多的环节，而每一个环节出的一个微不足道的小错误，都可能导致整个商业模式全面崩溃。而简洁的商业模式更有可能成功，即使失败，也可以节省宝贵的时间和金钱。

3. 可扩展性(Scalability)

一个简洁的产品，简洁的商业模式往往是不够的，除非这个产品或者服务具有高度的可复制性，比如微软开发一次办公软件，理论上可以销售出几十亿份拷贝，即使每份授权的价格非常之低，也是一个相当大规模的市场，而且，还可以每隔几年升级一次，迫使客户从新购买新版本的授权。另外，谷歌的关键词广告也具有这个特征，可以销售的关键词几乎是无限的，可以涵盖世界上任何字典，而且服务客户的成本非常低，因为可以使用软件，让客户自助服务，这同时大大降低了商业成本，极大低提高了交易速度，结果就是前所未有的增长。

4 破坏性的创新(Disruptive Innovations)

这个词汇的意思基本上是，如果你的产品或者模式成功，有人可能因此而失败。比如，如果有人开发出一种低成本甚至免费的替代石油的方便能源，那些富可敌国的石油公司就可能在一段时间之后破产，甚至退出能源市场;又比如，如果移动电话的价格和服务费用更低，并且稳定性更好，那固定电话的用户基数肯定会持续下降，而这也正是过去10年里在全世界所发生的事情。

它可以让你轻松击败那些看起来不可能的对手，比如Google或者腾讯。条件就是，你必须用自己的规则来赢得这场战斗，而不是对方的规则。

5 全新的产品概念(Completely New Concept)

也就是世界上不曾存在过的产品或者服务，恰好足够幸运被证明是可行的(这个词的意思是受到人们的欢迎)，那不用说，你就是新的世界之王。