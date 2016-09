【创业学院】初创企业已步入歧途的五个迹象

大多数创业者在创业之初都有远大的理想,而从未想到企业文化会变得消极或做出不道德的经营行为。但是,在竞争激烈的环境下,很多创业者都迫于投资者的苛刻要求,为了企业的生存而最终屈服。创业者如何才能发现并应对这些危机信号呢?

大卫·格布勒(DavidGebler)出版了一本关于企业文化的新书,《三大企业价值观:执著、诚信、透明清除企业发展障碍》(The 3 Power Values: How Commitment, Integrity, and Transparency Clear the Roadblocks to Performance),针对以上问题,本书依据企业发展环境提出一些非常重要的见解。笔者确信以下几点也同样适用于创业者,并依据现实创业环境做了一些修改。

1、企业经营转向“生存模式”

当市场销售低于创业者预期时,企业资金出现短缺,团队成员都开始担心失业。突然间整个团队都专注于不惜代价实现销售,而“改变世界”的伟大创业理想则被置于脑后。

当创业团队处于“生存模式”时,团队领导需要对团队成员开诚布公,不能辜负员工的尊敬和信任。但是,团队领导通常倾向于粉饰企业信息。如果创业者希望雇员继续努力工作,则应将情况具实告之,并明确告知要改变现状员工需要做出的努力。而团队成员的执著敬业会令创业者大吃一惊。

2、投资者不合理干预

投资者为企业提供资金,但是他们同时企业运作有着自己的期待,希望企业能够创造非凡的业绩。而对于奋战在第一线的创业团队来说,这些期待的压力使他们更加紧张,并因此丧失达到更高目标的执著。而企业文化则变成了不惜代价满足投资者的需求。

创业者可以让投资者加入创业团队,并事先将企业的所有重要发展规划都告知他们。此外,务必时常与他们进行沟通,以便他们了解企业的运作,这样才不会对创业团队的举措感到意外。投资者也是人,通过定期的沟通,他们会信任团队所做的工作,这样就可以避免违反道德和诚信的事情发生。

3、经营转变受到误解

事实上,当了解了客户的最初反馈后,所有企业都必须实时对产品、规划或营销做出转变。如果创业者未能与团队进行充分沟通,创业团队会觉得这些转变过于随意,这对创业团队的努力也是一种否定,从而会在企业内部引发恐慌,使团队成员消极面对工作。

当面临修改原计划的压力时,创业者一定不能心生退却之意,或者只顾独自行事。相反,创业者应该对团队更加公开透明,并安排更多的时间听取团队的意见和讨论企业经营转变的价值。

4、办公室内的闲言碎语

无论规模大小,每个组织中都有这样一些人。通常由于个人素质问题,他们对当前企业的发展方向或进展感到失望和消极。消极的员工和信息会像病毒一样,能够扼杀企业文化,并导致其他团队成员无法确认应该优先处理什么工作。

团队领导应与成员进行交流,并真正融入团队,以便迅速发现并处理这些负面信息。团队领导应尽快将这些毫无贡献而只会抱怨的成员从团队中剔除,否则,团队中的所有成员都会变得跟他们一样。

5、与高层缺乏交流

身处当下每天24小时全天候信息和社交媒体的洪流中,创业团队期望可以保持与高层管理人员的时常沟通,以便了企业管理的情况。当发现所需信息缺乏、信息过时或完全错误时,团队成员不可避免地会感到沮丧,这也会损害企业文化。

创业者应确保团队了解决策的内容,以及制定决策的过程,公开透明地进行决策,设定目标,然后告知企业内部及外部股东实现这些目标的方法。创业者应让员工参与其中并贡献力量。

所以,执著、诚信、透明是所有创业团队都希望其领导拥有的特质,这些特质可以帮助企业保持健康的文化、强有力的价值观,并取得更大进步。当以上任何特质开始退化时,优秀企业的创业团队也会迅速恶化,出现濒临解体、消极工作、自欺欺人的迹象。您最近是否针对以上迹象对自己的企业做过自检呢?