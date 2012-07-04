【创业学院】将创意转化为商业模式的10个规则

作为一个观察互联网、关注创业公司已经十年、并拥有着一个正在盈利的新创公司的程序员，我必须强调以下内容并不是全部的行业规则，也不一定适用于所有人。
这些内容能帮助你以新创公司为跳板获得一定资金，以便启动下一个大型、高风险的项目。不要试图一口吃成胖子，Reddit和Facebook这种已然是行业规则的公司不是你想做，想做就能做。
规则1: 商业化
听起来有点废话，因为吸引流量用广告赚钱这种事不是人人能做到的。
你必须卖点什么，否则项目永远只是项目，而非可盈利的“产品”，也许你会认为互联网行业有那么多风投公司关注着、一个项目便能为你带来大量资金，所以不需要关注盈利点。
我确实认识那么一些人，从来没有卖过什么东西，以广告和推广营销为生。但这只局限于发达国家和地区，并且获得投资的也只是大浪淘沙剩下的极少数公司，想想其他地方的互联网行业情况(译者：例如中国)，你就能理解为什么我这么说了。除非带着大笔资金创业，你第一件要思考的事情便是如何盈利。
规则2: 打造一个客户能用来直接或间接盈利的产品
这是规则1的延伸，客户如何用你的产品获利?两个主要的方式如下：
成为你产品的经销商
成为你产品的受益者(例如当你产品是网站设计工具或SEO效果分析工具、或是能替代一些不必要的劳动力时)
规则3: 提高用户体验和黏着度
Hacker News上有许多人把自己的想法发上去求鉴定，其中许多想法都称得上是“好创意”，不过这还不够。真正好的创意是这样的：创意转化成产品投入市场后，用户一旦使用便无法脱身。
怎么做到这点呢?
以需求导向为设计模式，什么产品能为客户解决或减轻他们遇到的问题、让生活变得简单，就设计什么产品，并且让产品变得不可或缺——客户离开产品后原先的问题会回归、或是有新的问题产生。
规则4: 改善用户的商业模式
读完规则3，你也许会觉得思路无法开展，所以有了规则4。
一个简单的、让产品变得不可或缺的方法是，观察潜在用户的商业运作模式中，有哪些步骤或程序可以简化、自动化或是消除，然后帮助他们改善。
例如Codecademy的提醒邮件，当用户注册超过一定时长，却没有进行任何学习行为时，Codecademy会发送一封邮件提醒用户去学习编写代码。若是没有一个自动化解决方案，员工必须手动检索用户数据和批量发送邮件的话，后果很明显，这个过程会浪费大量劳动力、大大降低网站运行效率。(译者窃以为这个自己举的例不太恰当，但是足够形象了，更切合实际的可能不太容易理解。)
所以说，找到正在折磨用户的问题，然后提供相应解决方案，用户尝到好处便会毫不犹豫的付款。
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