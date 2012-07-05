【创业学院】创业“有成者”的五个共通特质

这里的“有成”，是有成就的意思。创业毕竟很难定义成功，但有成就稍微简单一些 — 创造出了一个营收与利润长期成长的公司、给很多员工工作机会与很好的照顾、帮客户创造了很多价值、帮股东赢得了很好的投资报酬、帮社会带来了正面影响 — 这些，都是许多创业者想要拥有的成就。

而如果你去分析那些能够达到上述成就的创业家，他们的个性上其实有一些共通的特质。Forbes 的专栏作家 David DiSalvo 最近写了一篇The Five Hallmarks of Highly Respected Achievers来分享他的观察，我觉得整理的很好，因此今天，就让我们借用他的五的特质，来聊聊这些成功者有哪些值得我们学习的地方。

恰好的韧性 Tempered Tenacity

这是创业最难的部份，我认为也是区别一个有成就的创业家与一个无法打开那扇门的尝试者最终的关键。你必须知道什么时候该聆听，什么时候该不顾一切的坚持 — 不，这并没有听起来那么容易。当 17Life 当初在做午餐王时，他们一直不断的聆听会员的回馈，增加了许多进阶功能，但结果把网站改成了一个四不像，最后发现新来使用者的根本无法上手，造成了成长的停滞。当慧邦科技要放弃“迷你窝”而改做“神来也”时，所有的人都跟他们说这不可能成功，但他们决定孤柱一掷，最后创造了一个超级成功的游戏公司。

一致的言行 Consistent Commitment

当你观察这些“成就人士”，你会发现他们往往不只是很好的“业务”，同时也是很好的“务业”。他们不会用一个绚烂的羊头拐你上车，回过头却让你发现他卖的其实是狗肉。他们知道为了短期的利益而去拐骗人家，一点也不值得长期所造成的名誉损失，尤其在这个资讯发达的网路时代。更重要的是，他们知道答应人家的就做到，下次才有二度合作的机会。

有灵魂的务实 Soulful Pragmatism

要能够在这个残酷的世界达到某种成就，务实当然是必要的特质。但“务实”与“现实”往往只有一线之隔，而这条线的名字就叫做“有没有心”。务实的创业者会去想对方的好处，尽量在能力範围内达到双赢，甚至是多赢的结果，即使这代表着牺牲部分自己的利益。即使没办法做到皆大欢喜，他还是会去照顾失落方的感受。人其实都是感性的动物，而能够多用一点心，往往就是打动他们最后的关键。

有策略的化解危机 Strategic Resolution

创业的过程必定会有很多很多的突发状况，而厉害的人不只是很快的把这些问题解掉，他们还会兼顾长期的策略布局。他们知道组织叁年、五年后希望到达什么位置，因此不管眼前的问题再燃眉、再辣手，每一个对应的决策也不能背离这些策略目标。

扛起责任 Responsibility Ownership

有成就的人了解“授权”与“负责”的不同，即使把执行过程的决策权交给伙伴，也不代表出状况时就可以推卸责任。在小公司，创办人往往就是公司的执行长，而执行长往往也是公司的“负责长”，所有公司发生的一切，都该由执行长负责到底。也唯有这样的领导人，才能长期赢得股东、伙伴、同仁的尊敬，最后带领大家到达伟大航道的另一端。

所以，综合这五点，你可以看到有成就的人想的是很长期的。他们非常有系统、非常用心而且非常有耐心的往目标前进，然后务实的判断什么时候该坚持，什么时候该 Pivot。这些点说起来很简单，但其实做起来非常难，也是每个创业者永远都可以想如何做得更好的。而“长期”也正是性格会影响命运的塬因，因为你今天做的事情，会对你明天得到的东西带来莫大的影响。因此，如果你明天想要当一个有成就的人，那从今天开始，请认真学习他们的性格吧!