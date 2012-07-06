创业企业招聘“11问”

据国外媒体报道，创业企业由于变动多、风险大、工作量大等原因，并不适合所有的职场人，所以创业企业在招人时也要多加甄别：
1.你可以接受有时做“低级劳动”吗?
创业企业的员工都毫无疑问会做一些“低级劳动”或是工作职责之外的活儿，或是相较于自己的薪水“跌份”的工作，创业公司人手总是紧缺，所以每个人都要积极分担，即使是让你做复印文件此类的小学生都会做的工作。
2.你如何看待失败?
每个人都说会从失败中吸取教训，但合格的应聘者应该对此有更进一步的认识。理想的人选应该知道他们做了什么，为何会失败?他是否找到了避免失败的方法，是否能在将来不断进步?
3.你期待的工作时间安排?
创业公司一般都难以朝九晚五，加班是家常便饭。应聘者对此应该有所了解，这会占用他们很多的个人时间，社交生活会受到影响。但这只是问题的一小部分。
Foodtree的联合创始人Derek Shanahan说，“这不仅意味着我们每周工作120小时，周末要加班;也不是仅是冷落你的女友，放弃的园艺爱好。而是你无时无刻不要牵挂你的工作;创业公司总有做不完的工作、未完成的任务。即使午夜时出了什么问题，我们也要立马解决。这不是一份工作，而是一种生活态度。”
4.你是否曾在创业公司工作过?
创业公司的企业文化也没什么大不了，只是压力比较大，相互之间多争执，公司的起起伏伏可能让你像坐过山车一样恶心。这样有点“变态”的生活不太适合那些从大集团公司出来的人，曾在创业公司工作的人在此关完胜。
5.你是个创业者吗?
有的创业者或许会想他们要招像他们一样有野心、有激情、有干劲的人。其实不用这样，创业者招人来只需他们留在公司，帮助企业发展。有些有野心的人难以留住，他可能从你这里获得资源、经验后自己辞职创业。
如果你直觉这人只是想为自己工作，不要雇用他。
6.如果我告诉你公司正面临危机，你会怎么做?
当公司的日子不好过时，必须还要有人能继续安心工作。如果面试的人说他/她会试一下或等待危机过去，那他/她可能不适合你的公司。激情和自我驱动力是关键。
7.当你正在进行的一个项目要进行调整，你怎么办?
创业公司会不断地改进、调整，所以其员工要有应对一切变化的准备，不确定性是其工作的一部分。这个问题非常重要，要判断应聘者的适应性怎样。如果他习惯了按照严格的时间表做事，每天做同样的连贯性工作，那狂热的创业公司不适合他。
8.你如何安排你工作的优先级?
创业公司总是资源有限，恨不得员工个个有分身术。有良好的时间管理能力，对工作的重要性排序，并能高效完成是重点。
9.在之前的工作中你参与过哪些成功的项目?
创业公司要对员工进行背景调查，看之前的雇主对其评价如何。
10.你喜欢哪种管理风格?
如果应聘者是需要被事无巨细地管理的类型，那就请他赶紧走人吧。在创业公司，没人有时间手把手地教人、管人，员工要有很强的自主性。
你可以多方面考察应聘者，他的博客、参与的项目等等。
11.为什么要应聘这份工作?
应聘者应聘这个岗位的原因是什么?弄明白这个问题很重要。他只是把这里当做一个打发日子的地方吗?他是否求安稳?
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